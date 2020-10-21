سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته: شكرا لكل أصحابي اللي نوروني

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان سليمان عيد بحفل زفاف ابنته المقام في أحد الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، ونشر صور عبر حسابه على "فيس بوك".

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف، بينهم هاني رمزي، خالد سرحان، شريف باهر، محمد ثروت، المخرج رامي إمام، علي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز.

وعلق على الصور: "شكرا لكل أصحابي اللي نوروني في فرح سلمى بنتي".

وأطلت العروس بفستان أبيض "منفوش"، والذي تميز بأنه مزين بنقوش بيضاء لامعة، مع حجاب بسيط ومكياج "سموكي"، مع اختيارها تاج فضي متوسط الحجم يزين رأسها.

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وأحيا حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وسط تفاعل الحضور بالرقص والغناء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بنتك زي القمر ما شاء الله.. بنوتة مش شبهك شكلا بس أكيد دمها خفيف"، و"أبو العروسة طاير من الفرحة"، و"الفرح فيه كل الناس الكوميديانات اللي بتضحكني".

وتصدر النجم الكوميدي، مؤشرات محرك البحث جوجل "تريند" خلال الفترة الماضية، وذلك بعد حديث "السقا" عن مغامراتهما، وقت الصغر، وصفًا إياه بـ"عشرة عمره"، خاصة واقعة الغرق الطريفة التي انتشله منها السقا برفقة محمود عبدالمغني، في مياه الإسكندرية، وهو ما حكاه نجم الأكشن خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".