أسما شريف منير عن زوجة والدها: هو فيه مرات أب حلوة كدة؟

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، رسالة للفنانة المعتزلة لورا، زوجة أبيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت "أسما" صورة الأخيرة، معلقة: "الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا.. إيه ده هو في مرات أب حلوة كدة؟ أومال فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع و الأفلام دايما بيصدروا بس".

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وتابعت: "الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل و أجدع الستات اللي في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا، أم إخواتي أو بناتي عشان هما صغننين، هي عيلتي و حبيبتي، لما بزعل مع أبويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، أنا وهي أصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا".

وأضافت: "أنا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت إني لازم أقولها إني بحبها و بحترمها و أديها حقها، وعشان أقول لأي ست لو إنتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم كأنهم ولادك وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه".

يذكر أن الفنان شريف منير تعرض للتنمر خلال الفترة الأخيرة، بعد نشره صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجأ بعدد من الأشخاص يسبونه وبناته، فحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات.