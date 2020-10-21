"ملوش كتالوج".. تعرف على أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا

صحة

عاد القلق يسيطر على الكثيرين، عقب الحديث والمؤشرات عن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وذلك بالتوازي مع تراجع البعض في الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، في مقر مجلس الوزراء، احتمالية ارتفاع أعداد المصابين من جديد، قائلًا: "ننظر بمنتهى القلق، إلى عودة ارتفاع أعداد الإصابات بصورة متواترة وكبيرة جدًا في الدول المجاورة ومختلف دول العالم، حيث بدأت الأرقام تتزايد بشكل كبير، وبعض الدول اتخذت إجراءات صارمة لتقليل زيادة الإصابات".

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "الموضوع بسيط جدًا، نلبس الكمامة في أي خروجة أو في الأماكن المغلقة، ده هيساعدنا بصورة كبيرة جدًا على تخفيف حدة انتقال المرض"، الأمر الذي أثار التساؤلات حول أعراض الموجة الثانية، وهل من الممكن أن تضر أجهزة الجسم المختلفة بخلاف الجهاز التنفسي أم لا؟

أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة، لـ"هن" أن كورونا هو فيروس تنفسي في الأساس ولكن ليس له "كتالوج" بعينه، قائلًا: "بيدخل عن طريق مجرى التنفس وبيأثر على الرئة".

وعن أعراض الموجة الثانية المرتقبة حول العالم، أوضح "الحداد" الأعراض في نقاط، جاءت على النحو التالي:

تخثر بروتين الدم.

Advertisements

إحداث جلطات في الجهاز الهضمي.

تراكم إفرازات على الجهاز الهضمي.

تكون الجلطات في بعض أجهزة الجسم.

آلام شديدة.

الشعور بالـ "مغص".

إسهال.

حدوث تأثير على الجهاز التنفسي غير ملحوظ في بعض الحالات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".