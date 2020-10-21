احذر التخلي عن وجبة الغداء.. "وزنك قد يزيد"

صحة

أعلن الدكتور أندريه بوبروفسكي، أخصائي التغذية الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة بطرسبورغ، أن التخلي عن تناول وجبة الغداء بصورة دورية يمكن أن يؤثر بالسلب على صحة الشخص.

وأشار أخصائي التغذية إلى أن خبراء التغذية لم يقرروا بصورة نهائية، هل وجبة الفطور ضرورية أم لا، وكم يجب أن تكون السعرات الحرارية التي تعطيها.

ولكن بالنسبة لوجبة الغداء، كل شيء واضح، فهي ضرورية لكل من يريد الحفاظ على صحته، وذلك وفقا لوكالة "روسيا اليوم".

وتابع: "إذا كان خبراء التغذية يتجادلون إلى الآن بشأن فوائد وجبة الإفطار، فلا جدال بينهم بشأن وجبة الغداء".

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كما أشار الأخصائى إلى أن من وجهة نظر نظم التغذية الحديثة والخبرة العملية، يجب أن يتناول الإنسان وجبة الغداء دائما، لأن الجهاز الهضمي للإنسان اعتاد الحصول على الحد الأقصى من السعرات الحرارية وأكبر كمية من الطعام في هذه الفترة من اليوم.

وأوضح أن الغداء بالنسبة للنشاط البدني والعقلي، هو الوجبة الرئيسية والأعلى من حيث السعرات الحرارية.

وأضاف أن التخلي عن تناول وجبة الغداء، بسبب الانشغال وكثرة العمل، له عواقب سيئة للجسم.

وواصل الأخصائي حديثه، بقوله: "إذا لم يشعر الشخص بالجوع في فترة الغداء، قد تظهر عنده اضطرابات في عملية الهضم، وهذا يمكن أن يسبب شعورا شديدا بالجوع ورغبة بتناول الطعام في المساء أو في الليل".

وينتج عن ذلك الإفراط في تناول الطعام، وزيادة في الوزن وغيرها من الأمراض. فإذا لم يأخذ الشخص إيقاع الجوع والشهية بالاعتبار، فإنه ينتقل تدريجيا إلى طعام يحتوي على سعرات حرارية عالية، بحسب "أندريه".

وأوضح أنه بدلا من تناول وجبة الغداء في الوقت المناسب والصحيح، يبدأ بتناول وجبات خفيفة نسبيا، مثل الشوكولاتة وغيرها، ما يزيد من اضطراب إيقاع نظامه الغذائي.