توزيع "لبن الأطفال" مبادرة "نجلاء" لمساعدة المحتاجين: "كله بثوابه"

علاقات و مجتمع

"جبر الخواطر ابدأ بنفسك".. هاشتاج مبادرة أطلقه فريق "ابدأ بنفسك" من سكان حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، الذي يضم مجموعة من السيدات والشباب المتطوع لفعل الخير، إذ دشنوا جروبا على موقع "فيس بوك"، هدفه العمل التطوعي، وتقديم يد المساعدة للآخرين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أثر بالسلب على عدد كبير من المواطنين.

تقول نجلاء أسامة، في أوائل الأربعينات، من سكان منطقة حدائق الأهرام، صاحبة فكرة عمل الجروب، "يضم فريق العمل 5 مشرفين، بجانب عدد من المتطوعين، إذ بدأ العمل التطوعي به قبل أزمة السيول في فصل الشتاء الماضي، واستمر حتى الآن، تماشيا مع انتشار الفيروس المستجد".

توزيع "لبن أطفال" كانت آخر المبادرات التي أطلقتها "نجلاء"، إذ تولت توفير عدد من عبوات لبن الأطفال، لتوصيلها للأمهات الذين يبحثون عنه داخل الصيدليات ولم يجدونه، أو الأمهات اللائي لا يستطعن شراءه وتحمل تكلفته: "عرفت إن فيه ناس في المنطقة والمناطق المجاورة محتاجين لبن لأطفالهم الرضع، وفرت لهم على قد ما قدرت".

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تدشن "نجلاء" قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين من المبادرات والأولى بالمساعدة، ومن ثم يقوم فريق من المتطوعين بتوصيل المساعدات إلى المنازل: "الحاجة بتوصل لحد بيت اللي محتاج، عشان ما نحسسش حد بالإهانة".

يتحرك فريق عمل "جبر الخواطر" باستمرار داخل منطقة حدائق الأهرام، لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها سكان المنطقة من مأكل وملبس، بالإضافة إلى خروجهم إلى المناطق المجاورة التي تحتاج للمساعدة: "الفريق كله بيقدم مساعدات بالجهود الذاتية".

"ملابس الشتاء" .. مبادرة تفكر "نجلاء" في تنفيذها خلال الأيام المقبلة، كي توفر "كسوة الشتاء" للأطفال الأيتام، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

"دي مش أول ولا آخر مبادرة هنعملها، طول ما في ناس بتحب الخير هنقدم اللي نقدر عليه" .. هكذا أنهت "نجلاء" حديثها.