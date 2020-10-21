نصائح غذائية لحماية أطفالك من كورونا مع انطلاق الدراسة: قللي الزيوت

صحة

تحذيرات عدة أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

وتتزامن تلك التحذيرات مع انطلاق العام الدراسي، وخروج الأطفال للمدارس، وهو ما قد يشعر معه أولياء الأمور بتخوف من إصابة أبنائهم بنزلات البرد أو عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

ووجهت ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، عبر "هن"، نصائح عدة للنظام الغذائي والأكلات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال، خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية، كي تحسن من أداء الجهاز المناعي، ليكون أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والتي تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

تقول استشارى التغذية إن أهم عنصر يجب تناوله خلال هذه الفترة، هو "فيتامن سي"، لأنه يعد أقوى الفيتامينات تأثيرا في تحسين عمل الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات، ومن ضمنها فيروس "كورونا".

هناك اعتقاد خاطىء لدى الكثيرين حول اقتصار وجود فيتامين سي بـ "البرتقال والليمون"، وفقا لاستشاري التغذية، لكونه موجود في عدد من الخضروات والفاكهة، ومنها: الفلفل الرومي الذي يعد أغنى الخضراوات بعنصر فيتامين سي، مقارنة بـ "الليمون والبرتقال".

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وكذلك الكيوي والجوافة بها نسبة عالية من فيتامين سي، كما إن لها تأثير كبير على الجهاز التنفسي، لأنها تقوم بتوسيع الشعب الهوائية، وتحسن من أداء الجهاز التنفسي، والذي يرتبط وثيقا بأمراض فصل الشتاء، بحسب "ليندا".

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الورقيات، ومنها: "الجرجير، الكابوتشي، البقدونس" على نسبة كبيرة من الأملاح، المعادن، والفيتامينات، وهو ما يتطلبه فصل الشتاء، لتحسين المناعة، بحسب استشاري التغذية.

وأشارت "ليندا" إلى اعتماد عدد من الأمهات على شراء العصائر المعلبة واللحوم المصنعة لأولادهم، دون معرفة تأثير ذلك على الجهاز المناعي، إذ تساعد تلك الأشياء على تدهور المناعة لدى الطفل بشكل تدريجي، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات بمختلف أنواعها.

ونصحت خبيرة التغذية الأمهات باستخدام العصائر الطبيعية المعدة في المنزل، بجانب استبدال اللحوم المصنعة، ببروتينات معروفة المصدر بحسب الحالة الاقتصادية سواء بروتين نباتي أو حيواني.

كما حذرت خبيرة التغذية من قلي الطعام في زيت غزير، لأنه يأثر بالسلب على الجهاز المناعي، واستبداله بالطهي عن طريق الشوي.