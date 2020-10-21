صور مكياج عيون لخريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:44 صباحاً - يُعد مكياج العيون من أكثر التفاصيل التي تُبرز جمال المرأة، حيث يزيد من إظهار جمال ملامحها، خاصة عند اعتماده في السهرات أو المناسبات.

ويختلف مكياج العيون في فصلي الخريف والشتاء، عن مكياج الصيف والربيع، حيث تختلف الألوان التي يتم تطبيقها في كل فصل من فصول العام.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من طرق تطبيق مكياج عيون لخريف وشتاء 2020-2021، لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية. الصور من اتستقرام



مكياج عيون سموكي ثقيل

مكياج عيون سموكي ثقيل



تُفضل الكثير من النساء اعتماد مكياج العيون السموكي الثقيل في المناسبات والسهرات، نظراً لقدرته الرائعة على إبراز جمال العينين، حيث يزيدها اتساعاً وجاذبية.

ويُعد اللون الأسود والبني والرمادي من أكثر الألوان التي تُستخدم في تطبيق المكياج السموكي الثقيل، كما تناسب هذه الألوان أوقات الخريف والشتاء على وجه الخصوص.

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مكياج عيون سموكي مع جليتر

مكياج عيون سموكي مع جليتر



يناسب المكياج السموكي مع الجليتر اللامع المناسبات الاجتماعية التي تقام خلال أوقات المساء، حيث يُعطي العينين إطلالة أكثر جمالاً، كما يزيدها اتساعاً.

وتُعد ألوان الذهبي والفضي من أكثر ألوان الجليتر التي يتم استخدامها في تطبيق مكياج العيون السموكي مع الجليتر، كما يُمكن استخدام ألوان أخرى أيضاً مثل النبيتي أو الروز، لمكياج سموكي بالجليتر يناسب خريف وشتاء 2020-2021.

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مكياج عيون نيود

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مكياج عيون نيود



حقق مكياج العيون النيود رواجاً كبيراً بين الفتيات في السنوات الأخيرة، إذ يتميز ببساطته وملاءمته لمختلف أوقات اليوم، خاصة أوقات النهار أو الخروجات الليلية السريعة.

ويمكنكِ اعتماد مكياج عيون نيود في خريف وشتاء 2020-2021، بتطبيقه بدرجات البرتقالي والبني والبيج، مع اختيار اللون المناسب أو المُفضل لديكِ، بحسب إطلالتك ولون ملابسكِ.

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مكياج عيون كلاسيكي

مكياج عيون كلاسيكي



يُعد مكياج العيون الكلاسيكي من أكثر أنواع المكياج أناقة وفخامة، إذ يعتمد على البساطة والرقيّ في تطبيق درجات المكياج سواء على العينين أو على باقي الوجه.

ويتم تطبيق مكياج العيون الكلاسيكي باستخدام ظلال عيون باللون البيج في بعض الأحيان، إذ يتم في أحيان أخرى الاستغناء عن ظلال العيون، والاكتفاء برسم العينين بالآيلاينر الأسود، من خلال تطبيق رسمة آيلاينر مجنح ذي خطوط عريضة، مع تطبيق الكحل الأسود داخل العينين، إضافة إلى أحمر شفاه باللون الأحمر أو النبيتي.

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