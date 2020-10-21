الامارات | ألوان تفرض نفسها على ديكورات البيوت الداخلية

شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان تفرض نفسها على ديكورات البيوت الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبراء الديكورات الداخلية بشركة Westwing الألمانية إلى هيمنة ثلاثة ألوان على اتجاهات الديكورات الداخلية خلال فصل الخريف الحالي، حيث تفسح درجات الألوان الصيفية، مثل الأزرق الملكي، والأصفر الليموني، المجال أمام ألوان الأخضر الزيتوني والكراميل والقرفة للانتشار خلال فصل الخريف، وأكدت الشركة الألمانية أن ألوان الديكورات الداخلية الجديدة والأنيقة للغاية مستوحاة من الطبيعة.

1 - الأخضر الزيتوني

أكد الخبراء الألمان على عودة اللون الأخضر الزيتوني الدافئ إلى عالم الديكورات الداخلية، حيث يمكن طلاء الجدران بهذا اللون لإضفاء طابع البحر المتوسط على الغرفة، وإشاعة أجواء من الراحة والاسترخاء في المنزل، وبدلاً من ذلك يمكن إضافة لمسات باللون الأخضر الزيتوني على المفروشات.

2 - الكراميل

Advertisements

أوضحت الشركة الألمانية أن لون الكراميل السائد خلال فصل الخريف يعتبر درجة لونية أنيقة وراقية للغاية، تجمع ما بين البني والأصفر، مع لمسة من اللون الوردي، ومن خلال استعمال بعض الديكورات بلون الكراميل، يتحول التصميم الداخلي البسيط إلى أجواء أكثر عائلية.

3 - القرفة

يعد لون القرفة من الدرجات اللونية الدافئة التي تسود خلال فصل الخريف، ويعمل هذا المزيج من اللون الأحمر والبني على إضفاء أجواء دافئة وباعثة على الاسترخاء في المنزل، وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يمكن دمج لون القرفة في الديكورات الداخلية على شكل وسادات للأريكة أو أغطية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news