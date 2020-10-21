الامارات | جيف بريدجز يعلن إصابته بالسرطان: سأطلعكم على التطوّرات

شكرا لقرائتكم خبر عن جيف بريدجز يعلن إصابته بالسرطان: سأطلعكم على التطوّرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن جيف بريدجز، الممثل الأميركي الحائز جائزة الأوسكار، وبطل فيلم «ذا بيج ليباوسكي» «ليباوسكي الكبير» عام 1998 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وكشف بريدجز (70 عاماً) عن إصابته بالمرض عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، مستخدماً أسلوب الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير، مشيراً إلى أنه بدأ العلاج، وأن التوقعات مطمئنة.

وترشح بريدجز لنيل جائزة الأوسكار سبع مرات، وفاز بها عام 2010 عن دوره بفيلم «كريزي هارت» (قلب مجنون). وقدم بريدجز الشكر لمن تمنوا له الشفاء العاجل، ووعد معجبيه باطلاعهم على تطوّرات حالته الصحية.

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