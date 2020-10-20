عهود وابتسام الغفيلي: تصاميمنا تجمع بين الأصالة السعودية والحداثة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - أثبتت المرأة السعودية إمكاناتها العالية في مختلف مجالات الحياة بعد أن فتحت لها القيادة الرشيدة الطريق للتألق بإصدار عديدٍ من القوانين الهادفة إلى تمكين المرأة.ويعدُّ مجال التصميم من أكثر المجالات التي أبدعت فيها السعوديات، حيث سجلن أسماءهن بأحرف من ذهب في عالم الموضة والمجوهرات، محلياً وعربياً وعالمياً.

ومن هؤلاء المصممتان عهود وابتسام الغفيلي، اللتان برزتا في عالم تصميم المجوهرات، وحققتا نجاحات كبيرة بتقديم أعمالٍ متميزة، لاقت إعجاب كل مَن اطلع عليها.



"الخليج 365" التقت عهود وابتسام، وحاورتهما في تجربتهما بتصميم المجوهرات.



بدايةً، عهود وابتسام كيف تعرِّفان بأنفسكما؟

عهود وابتسام الغفيلي مصممتا مجوهراتٍ من السعودية، وسيدتا أعمالٍ، بدأتا رحلتهما في عالم صناعة المجوهرات عام 2014 بتصميم أول قطعةٍ، وسافرتا بدافع الشغف بالمجال إلى دولٍ كثيرة بحثاً عن الأحجار الفريدة والموارد المميزة لاستخدامها في تصميم قطعٍ تليق بالمرأة العربية



لماذا اخترتما خوض العمل في هذا المجال تحديداً، ومتى كان ذلك؟

خضنا العمل في هذا المجال بدافع حبنا للإبداع والفن، وبدأنا بالصياغة، والتعلُّم الذاتي، مع الالتزام بمعرفة كل جديدٍ في عالم المجوهرات الكبير، بعدها وسَّعنا مداركنا، ودخلنا عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة.

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من خلال المجوهرات التي تقومان بتصميمها، ما البصمة التي تريدان وضعها؟

نهدف إلى تقديم مجوهرات تناسب كل زمانٍ ومكانٍ، وتليق بالمرأة القوية والواثقة من نفسها عبر الجمع بين التصميم الكلاسيكي الأنيق والأشكال الهندسية المتميزة بروح الطبيعة وألوانها وأحجارها، وهذه البصمة نادرةٌ، وتميِّزنا عن غيرنا، وتجعل من علامتنا أفضل ممثلٍ للمرأة العصرية الحرة، حيث تبرز أنوثتها وشخصيتها القوية المستقلة.



من أين تستمدان إلهامكما، وكيف تختاران أدوات العمل؟

المصدر الأول لإلهامنا هو الأشكال الهندسية، حيث نقوم بمزجها بألوان الطبيعة المتجسدة في ألوان الأحجار، وعادةً ما يعتمد اختيار الأدوات على نوع الحجر ولونه وما يرمز إليه.





من تصاميم عهود وابتسام الغفيلي

كيف كان شعوركما بعد تصميم أول قطعةٍ لكما؟

شعرنا بمزيجٍ من الفخر والفرح والإنجاز، خاصةً بعد أن لاقت قطعنا إعجاب كثيرٍ من الناس، وحظيت بمبيعات غير متوقعة، ولله الحمد.



ما أبرز التحديات التي تواجهكما في عالم المجوهرات؟

التحديات توجد في أي عملٍ بالحياة، وفي مجالنا حوَّلناها إلى إنجازٍ، في مقدمتها صعوبة الحصول على الموارد، ما يدفعنا كل فترة إلى السفر خارج السعودية بحثاً عنها، ومن أجل جلب كل جديدٍ يفيدنا في عملنا.



ماذا عن دور عائلتكما، هل قدَّمت لكما الدعم والتشجيع لنجاح علامتكما؟

عائلتنا مصدر الدعم الأول لنا، خاصةً الوالد، حفظه الله، حيث يعدُّ المشجع الأول لنا على الاستمرار، لا سيما أنه رجل أعمالٍ، وقد استفدنا كثيراً من نصائحه وخبراته.



في رأيكما، ما القطعة المفضَّلة في المجوهرات، ولماذا؟

"بانقل" مجموعة BEAUTY OF NATURE من أفضل القطع وأكثرها تفرُّداً، حيث يتميز بشكلٍ أسطواني انسيابي، ويعدُّ بصمةً نادرة لهذه المجموعة الفاخرة.



ما الحجر المفضَّل بالنسبة لكما، وبماذا يتميَّز؟

حجر الملاكايت الأخضر لتميُّزه بلونٍ فريدٍ، يرمز للطبيعة والنقاء والتوازن، وهو من أقرب الأحجار إلى قلبنا، ومن لونه استنبطنا لون الهوية.

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ما مميزات تصاميمكما، وكيف تصفانها؟

تعتمد تصاميم علامتنا على البساطة، والأناقة، والمظهر الكلاسيكي، ومن خلالها يمكننا إبراز جمال الفن بقطعٍ كلاسيكيةٍ ناعمة، وفخمة في الوقت نفسه، وهذه معادلة ليست بالسهلة، غايتها إبراز جمال وأنوثة المرأة، والحمد لله، حققناها بدمج الطبيعة، بأحجارها وألوانها، بتصاميم هندسيةٍ عصرية، يلتقي فيها عالم الحداثة بالأشكال الهندسية المميَّزة، وفن التصميم بجمال الطبيعة الساحر، لتكون النتيجة في النهاية "مجوهرات شواه".



آخر مجموعةٍ لكما، من أين جاءتكما فكرتها، وبماذا تتميز؟

قدمنا أخيراً مجموعة Beauty of Nature، وترمز للروح النقية المفعمة بالحياة، وسحر الطبيعة، وأردنا من خلالها إبراز الجمال الأنثوي، وإظهار أناقة المرأة بشكلٍ ساحر، لذا اخترنا أحجار المالاكايت الخضراء، ودمجنا فيها لون الطبيعة بلون الذهب، واعتمدنا تصاميم هندسية فريدة وعصرية ذات أشكالٍ أسطوانية وانسيابية، تجمع بين الروح النقية في الطبيعة، والأناقة والقوة في الحياة العصرية، ما جعل المجموعة أفضل خيارٍ لمناسبات المرأة الأنيقة.



كيف يمكن للمجوهرات أن تحمل معاني عاطفية؟

يكون ذلك عندما ترتبط بأشخاصٍ وأماكن لها ذكرياتٌ خاصة لدينا، وهذا ما تترجمه مجموعة Alpha، حيث تربطنا بالحروف روابط شيقة وغامضة، فتكون يوماً ذكرى، وفي يومٍ آخر رمزاً لما نؤمن به، وفي هذه المجموعة تتناغم عراقة الحروف العربية بعصرية الحروف الإنجليزية لتذكِّر وترمز لمَن نحب.

كيف تختاران اسم كل مجموعةٍ تقدمانها؟

اختيار الأسماء يختلف من مجموعةٍ لأخرى، وغالباً ما نستند في إطلاقها على المجموعة إلى التصميم الذي تتميز به، أو قطعةٍ فيها تكون مصدر إلهامٍ لنا.

من تصاميم عهود وابتسام الغفيلي







ما الفرق بين المرأة الغربية والشرقية في اختيار المجوهرات؟

الآن، ومع الانفتاح الذي تشهده منطقتنا، أصبحت النساء أكثر تقارباً، في الحس والفكر، ومع ذلك تتميز المرأة الشرقية بحبها للتصاميم ذات الأبعاد الكبيرة نوعاً ما عكس الغربية التي تميل إلى التصاميم الكلاسيكية البسيطة.



ما أهمية المجوهرات في إطلالة السيدات؟

جمال المرأة ينبع من الداخل، فمهما لبست أفضل القطع لا يظهر جمالها إذا لم تؤمن بجمال روحها، لذا تعدُّ المجوهرات قطعاً مكملة، تسهم في إبراز جمالها الداخلي، ومن خلالها تعبِّر عن شخصيتها وميولها.



ما أكبر خطأ قد يُرتكب بحق المجوهرات؟

عدم المحافظة عليها، وتخزينها بطريقة خاطئة، فالمجوهرات قطعٌ ثمينة، يجب معاملتها بطريقةٍ خاصة، وحفظها في أماكن مخصَّصة لها.

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من وجهة نظركما، أي علامةٍ تجارية هي الأولى في عالم المجوهرات، ومَن ينافسكما في هذا المجال؟

لكل براند ميزة خاصة به، ويتفرَّد في أمرٍ ما، لذا مفهوم الأفضلية يختلف من شخصٍ لآخر، ومن جهتنا، دائماً ما نسعى إلى تطوير البراند الخاص بنا حتى نصبح الأفضل في المجال.



من خبرتكما في المجال، بماذا تنصحان المصممات المبتدئات عند إطلاق مشروعاتهن؟

نشجع أي سيدة لها اهتمامٌ بهذه الصناعة على خوض العمل في تصميم المجوهرات، وننصحها بأن تبدأ بتثقيف نفسها في المجال بالقراءة عنه، مع الحرص على الالتزام بالعمل، وعدم الاستسلام للتحديات.



ما رأيكن في التصاميم السعودية، هل تنافس القطع المحلية ما تقدمه الدور العالمية؟

التصاميم السعودية تجمع بين الأصالة والاعتزاز بالتراث من جهة، والحداثة من جهة أخرى، وهذا التفرُّد يعطيها مكانةً خاصة في عالم المجوهرات عالمياً.

من تصاميم عهود وابتسام الغفيلي



كيف تتعاملان مع عملائكما، وما الأسلوب الذي تتبعانه في ذلك؟

ثقة عملائنا بنا أساس نجاحنا واستمرارنا في هذا المجال منذ سنوات، لذا نعدُّ خدمة العملاء، وخدمة ما بعد البيع من أهم مراحل عملنا، ونحرص على الاهتمام بطلباتهم، ونحاول التنبُّؤ مسبقاً باحتياجاتهم، إضافةً إلى التعامل معهم بصدقٍ، ما جعل بعضهم أصدقاء مقرَّبين لنا.



بماذا تنصحان السيدات عند اقتناء المجوهرات؟

ننصح كل سيدةٍ بأن تهتم بجودة القطع، وتحرص على اختيار القطع الكلاسيكية، كونها الأكثر تفرُّداً وخلوداً على الإطلاق.



كيف تصفان تجربتكما في عالم التصميم، وما أكثر ما تحبانه في عملكما؟

عملنا في التصميم تجربةٌ شيقة، تحتوي على كثيرٍ من التجارب والتحديات، ونتمنى أن يشهد هذا المجال دخول عديدٍ من الفتيات السعوديات الموهوبات، خاصةً أن المرأة السعودية بطبعها ذات حسٍّ فني فريد، وهذا ما لاحظناه من خلال تجاربنا مع زميلاتنا في المجال نفسه.



ما الذي ستبهران به محبي تصاميمكما قريباً؟

قريباً، سنطلق متجرنا الإلكتروني الذي سيضم تصاميم جديدة، ستبهر محبي "شواه"، بإذن الله، ونحلم بأن تصبح علامتنا جزءاً لا يتجزأ من إطلالة كل امرأة أنيقة وعصرية.