خلطات هندية لعلاج تساقط الشعر الناتج من فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تساقط الشعر بشكل كثيف هو أحد الكوابيس المزعجة التي يمكن أن تمر بها المرأة. وفي الآونة الأخيرة، تزايدت هذه المشكلة بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا، الذي تؤدي الإصابة به الى تساقط الشعر بشكل مخيف. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من الخلطات الهندية، التي ترتكز بشكل أساسي على عصير البصل، والتي تعد علاجاً فعالاً لمشكلة تساقط الشعر الناتج من فيروس كورونا.



فوائد عصير البصل للشعر

فوائد عصير البصل للشعر



عصير البصل مفيد جداً للشعر، فهو يعمل على تعزيز نموه ومنعه من التساقط والتكسر. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من الشيب وتمنع ظهوره. ومن خلال تعزيزه للدورة الدموية في بصيلات الشعر، يسرع عصير البصل عملية نمو الشعر، ليمنح المرأة شعراً طويلاً وكثيفاً خلال مدة قصيرة.

تابعي المزيد : خلطات طبيعية لمعالجة تساقط الشعر قبل الزفاف





خلطة عصير البصل والليمون

خلطة عصير البصل والليمون



الليمون غني بالفيتامين سي الذي يساعد في نمو الشعر. امزجي كمية متساوية من عصير البصل وعصير الليمون الطازج، وضعي المزيج على فروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.

تابعي المزيد : امنحي شعرك مظهراً لامعاً مع هذه الخلطات الطبيعية



خلطة عصير البصل وزيت جوز الهند

خلطة عصير البصل وزيت جوز الهند



اخلطي كميات متساوية وكافية لشعرك من كل من عصير البصل وزيت جوز الهند. حركي الخليط جيداً ودلكي به شعرك وفروة رأسك لبضع دقائق. من ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

Advertisements

تابعي المزيد : خلطات سهلة لأطراف شعر العروس التالفة



خلطة عصير البصل وزيت الخروع

خلطة عصير البصل وزيت الخروع



اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين صغيرتين من عصير البصل، وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك مع تدليكه قليلاً بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة، بعدها اغسليه جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.

تابعي المزيد : لشَعْر صحي ولافت.. تعرفي على فوائد وخلطات المرامية للشعر



خلطة عصير البصل والبيض

خلطة عصير البصل والبيض



يحتاج الشعر الى البروتين لكي ينمو، خصوصاً إذا كان معززاً بعصير البصل. لذلك، اصنعي ماسك رائعاً لمشكلة تساقط شعرك، من خلال مزج بيضة واحدة والقليل من عصير البصل وزيت اللافندر. اخلطي المكونات جيداً وضعيها على شعرك واتركيها لمدة 15 الى 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

تابعي المزيد : خلطات من الزيوت الطبيعية تجدد شعر العروس