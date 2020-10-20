مدير أعمال لورديانة: مصر كلها عايزة تتجوزها.. وتفضل الرجال البرازيليين

علاقات و مجتمع

ردود أفعال متباينة، حققها مقطع فيديو الراقصة البرازيلية لورديانة، يتضمن وصلة رقص شرقي على نغمات المهرجان الشعبي "إخواتي"، ليتضاعف عدد متابعيها على حسابها الرسمي على إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، ويقترب من النصف مليون متابع.

"جالها عروض زواج من محبيها، مصر كلها عايزة تتجوزها بعد الفيديو".. بتلك الكلمات بدأ مدير أعمال الراقصة البرازيلية "طارق عبد المحسن" حديثه لـ"هن"، قائلا إنها لا تفكر حاليا في الزواج أو الارتباط، لأنه سيؤثر في عملها ونجاحها، ويعيقها عن التطور.

وعن مواصفات فتى أحلامها، أكد تفضل الرجال البرازيليين المتفهمين لعملها، "بس فعلا هي مش بتفكر في الارتباط نهائيا".

وأكد مدير أعمال لوردينا، أنها سعيدة للغاية بالتعليقات الإيجابية عنها، "وأكيد مضايقين من التعليقات اللي انتقدت لبسها ورقصها، لسه عقليتنا رجعية، اللي بيقولك الغازية وصلت، مش قادرين يفهموا إن دي ست أجنبية وبتحب الرقص".

وعن الاحتفال بالنجاح الملفت للراقصة، قال "عبدالمحسن": "احنا احتفالنا إن ورقنا يكون سليم ومعتمد، وهي بتجدد ورقها كل شهر، بعد ما يتم هنحضر لحفلة كبيرة هنعملها في فندق كبير بعد انتهاء جائحة كورونا".

ورصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- راقصة أجنبية تدعى لورديانة.

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- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.

تفاصيل مقطع فيديو الراقصة

المقطع المصور الذي أشعلت الـ"سوشيال ميديا"، جرى تصويره داخل فرع أحد مراكز التجميل الشهيرة والمتخصص في "مايكروبليدنج" بحي مصر الجديدة، وجرت مشاركة جزء من الفيديو على خاصية "أستوري" على صحفتي الفتاة والمركز على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقب التداول الواسع للمقطع المصور، الذي أثار حالة من الجدل، حذف المركز الفيديو، فيما احتفظت الراقصة به.

بالرغم من حذف المركز للفيديو، جرى تداوله مجددًا، محققا ملايين المشاهدات والآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هي مين الست اللي بترقص أحسن من جوهرة وفيفي عبده ديه؟"، و"البنت دي لازم تدي دروس في الرقص"، و"البنت بترقص بخفة ودلع يخطفوا القلب"، و"عيب يا جماعة نشير الحاجات دي على الصبح".