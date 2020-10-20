دراسة: فيروس كورونا يعيش على الجلد لمدة 9 ساعات

صحة

أوضحت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون، أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على الجلد لمدة تسع ساعات، مما يؤكد ضرورة غسل اليدين باستمرار.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض المعدية السريرية، إلى أن الجرثومة التي تسبب الإنفلونزا يمكنها البقاء على الجلد البشري لنحو 1.8 ساعة مقارنة بالمدة الطويلة لفيروس كوفيد-19.

واختبر فريق البحث عينات جلدية مجمعة من عينات تشريح الجثث بعد نحو يوم من الوفاة، واكتشفوا تعطل نشاط كل من فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا في غضون 15 ثانية، عن طريق استعمال الإيثانول المستخدم في معقمات اليد.

وذكرت الدراسة أنّ بقاء "كوفيد 19" على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى، ومع ذلك فإن نظافة اليدين يمكن أن تقلل من هذا الخطر، بحسب ما ذكره موقع "health line".

وتدعم الدراسة توجيهات منظمة الصحة العالمية، لغسل اليدين بشكل منتظم وشامل للحد من انتقال الفيروس، الذي أصاب ما يقرب من 40 مليون شخص وأودى بأكثر من مليون شخص حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

الفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا

وكان الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، قدم في حديثه لـ"هُن"، طريقة التفرقة بين نزلات البرد العادية وفيروس كورونا.

وقال "الأنصاري" إن نزلات البرد العادية يصاحبها احتقان الحلق وسيلان الأنف ودموع العين المستمرة، ولا تصاحبها حرارة أو أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

وأضاف: "أما أعراض كورونا، فيصاحبه حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، فكلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض".

ومن ضمن أعراض فيروس كورونا كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية:

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حمى.

سعال جاف.

إرهاق.

الأعراض الأقل شيوعا:

آلام وأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

التهاب الملتحمة.

فقدان حاسة التذوق.

طفح جلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.