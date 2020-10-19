أحذية نسائية باللون الأحمر موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - تعتبر الكثير من النساء اللون الأحمر من الألوان الجريئة واللافتة للأنظار، الا أنّ ارتداء اكسسوارات باللون الأحمر تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية سواء الحقائب أو الأحذية.



شاهدي أحدث موديلات أحذية باللون الأحمر، حيث أنها صيحة رائجة في عروض أزياء 2020 -2021.

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أحذية نسائية باللون الأحمر





قدمت بعض الماركات موديلات أحذية نسائية باللون الأحمر، مثل أحذية MSGM بالأربطة الأمامية والكعب القصير.

MSGM

كما قدمت ماركة Prabal Gurung حذاء أحمر داكن بكعب عالي وعريض، يمكن تنسيقه مع أزياء المساء.

Prabal Gurung



وأعجبنا الحذاء الأحمر والأبيض من رودارت Rodarte، والمزين باكسسوار أمامي برّاق لإطلالة أنثوية فخمة.

Rodarte

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أحذية رياضية باللون الأحمر





Armani



برزت بعض موديلات الأحذية الرياضية الأنيقة باللون الأحمر، مثل حذاء أرماني Armani الأحمر بالكامل، وحذاء لويس فيتون Louis Vuitton الأحمر مع لمسة الأبيض في أحد الجانبين.





البوت الأحمر



Stella Mccartney

قدمت بعض الماركات البوت باللون الأحمر سواء البوت القصير أو الطويل.



من ماركة لويس فيتون Louis Vuitton، اخترنا لكِ بوت أحمر وأسود قصير، كما قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella Mccartney بوت أحمر قصير بسحّابة أمامية سوداء.

Oscar de la Renta



ولإطلالة جريئة ودافئة في الشتاء، يمكنك اختيار البوت الطويل باللون الأحمر مثل بوت ديور Dior الأنيق بالجلد اللامع وبوت أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta بالكعب الأسود وبوت Marc Cain بالأحمر الداكن.

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