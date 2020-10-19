أحذية نسائية باللون الأحمر موضة 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - تعتبر الكثير من النساء اللون الأحمر من الألوان الجريئة واللافتة للأنظار، الا أنّ ارتداء اكسسوارات باللون الأحمر تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية سواء الحقائب أو الأحذية.
شاهدي أحدث موديلات أحذية باللون الأحمر، حيث أنها صيحة رائجة في عروض أزياء 2020 -2021.
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أحذية نسائية باللون الأحمر
قدمت بعض الماركات موديلات أحذية نسائية باللون الأحمر، مثل أحذية MSGM بالأربطة الأمامية والكعب القصير.
كما قدمت ماركة Prabal Gurung حذاء أحمر داكن بكعب عالي وعريض، يمكن تنسيقه مع أزياء المساء.
وأعجبنا الحذاء الأحمر والأبيض من رودارت Rodarte، والمزين باكسسوار أمامي برّاق لإطلالة أنثوية فخمة.
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أحذية رياضية باللون الأحمر
برزت بعض موديلات الأحذية الرياضية الأنيقة باللون الأحمر، مثل حذاء أرماني Armani الأحمر بالكامل، وحذاء لويس فيتون Louis Vuitton الأحمر مع لمسة الأبيض في أحد الجانبين.
البوت الأحمر
قدمت بعض الماركات البوت باللون الأحمر سواء البوت القصير أو الطويل.
من ماركة لويس فيتون Louis Vuitton، اخترنا لكِ بوت أحمر وأسود قصير، كما قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella Mccartney بوت أحمر قصير بسحّابة أمامية سوداء.
ولإطلالة جريئة ودافئة في الشتاء، يمكنك اختيار البوت الطويل باللون الأحمر مثل بوت ديور Dior الأنيق بالجلد اللامع وبوت أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta بالكعب الأسود وبوت Marc Cain بالأحمر الداكن.
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