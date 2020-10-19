تنسيقات ناعمة وعصرية للمحجبات من عايشة العقيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - عايشة العقيل من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرًا وتحدثًا في مجال الأزياء، اعتمدت عدة خيارات مميزة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بأسلوب أنيق وعصري مناسب للمحجبات ومتماشٍ مع خطوط الموضة، واليوم جمعنا لكِ منها عدة تنسيقات بأسلوب متجدد يمكنك اعتماده في مظهرك اليومي.



أزياء رياضية بأسلوب عصري



برزت صيحة الأزياء الرياضية بأسلوبها العصري في هذا الخريف بشكل كبير، ومن وحي أبرز الخيارات المحتشمة ارتدت العقيل بنطالًا وبلوڤر باللون البنفسجي الفاتح مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لمظهر بسيط مناسب للصباح، وتأنقت في إطلالة أخرى ببلوڤر ومعطف وبنطال يكسوهما اللون الأصفر مع حقيبة للخصر وحجاب وحذاء باللون الأبيض لمنحها إطلالة عصرية وجريئة، كما اعتمدت إطلالات شبيهة باللونين الفوشيا والأزرق لإطلالة شبابية جذابة ولافتة للأنظار.

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خيارات قطع الجينز للمحجبات

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اعتمدت عايشة العقيل على قطع الجينز بعد جائحة كورونا، وأكدت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها أنها من القطع الأكثر رواجًا بعد هذه الأزمة، ومنها أطلت ببنطال من الجينز الفاتح مع معطف طويل من الجينز الداكن ولجأت للون الأبيض لتكمل مظهرها، وفي إطلالة أخرى أكثر عصرية وجرأة ظهرت بمعطف من الجينز الأزرق مع بنطال أصفر من القطن، وأكملت مظهرها بقطع بيضاء ناعمة لكسر اللون، ولتبقى ركازة الإطلالة على البنطال والمعطف.



إطلالات عملية من عايشة العقيل



تحرص عايشة العقيل على تنوع خيارات أزيائها العملية، ومن أحدث إطلالاتها اختارت بنطالًا ورديًّا ومعطفًا بدرجة الفوشيا الساطعة مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض لخيار عملي مفعم بالأنوثة، ونسقت جمبسوت زيتيًّا مصممًا بمظهر عملي في الجزء العلوي لإطلالة حيادية بسيطة ومريحة، كما تألقت ببلوزة ناعمة بيضاء مع معطف رمادي مزين بالبيج وبنطال بذات التصميم مزين بمطاطات في الأسفل لخيار حيادي أنيق وفاخر، وفي إطلالة أخرى تزينت بمعطف طويل بني مزين بحزام للخصر وأزرار بنية مع حجاب أسود وحذاء مزين بالفرو.

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