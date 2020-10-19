خيارات خريفية للمحجبات من مريم حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - تهتمُّ الإعلامية والفاشون بلوجر مريم حسن بالموضة والأزياء بشكل كبير، ويتضح ذلك من خلال حسابها في إنستجرام، والذي تنشر فيه الكثير من التنسيقات المحتشمة المناسبة للفتيات، أو من خلال برنامجها الجديد "الفاشون مع مريم"، والذي يتخصص في كل ما يهمُّ المرأة في مجالي الأزياء والمكياج. ولنجاحها وتألقها، نقدِّم لكِ –عزيزتي- من وحيها عدة إطلالات خريفية لـ ٢٠٢٠، فتألقي بأسلوبها.



بنطال الشارلستون من مريم حسن



تحرص الفتيات المحجبات على مواكبة خطوط الموضة المناسبة لهن في الأزياء، لذا ننصحك باقتناء بنطال الشارلستون، وهو من القطع الرائجة في السبعينيات، ويعتمد تصميمه على قصة ضيقة من منطقة الخصر وتتسع من الأسفل، ولأن هذه الصحية عادت بقوة في خطوط موضة عام 2020، فقد ارتدت مريم حسن بنطال الشارلستون الجينز مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وبليزر بلون الباستيل السماوي لخيار أنيق ومتماشٍ بشكل كبير مع خطوط موضة هذا الخريف، كما أطلت ببنطال الشارلستون المصنوع من قماش الجينز مع معطف من الجينز الأبيض المزين بكتابات وبلوزة وحجاب باللون الأبيض لمظهر أنيق وبسيط.

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التنورة الخريفية بأسلوب مريم حسن

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إن كنت ممن يفضلن التنورة الواسعة في الخريف فيمكنك ارتداؤها بعده طرق بأسلوب مريم حسن؛ حيث نسقت تنورة بيليسيه باللون البرتقالي مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض ومعطف صوفي برتقالي أضفى لها مظهرًا عصريًّا مميزًا، ولإطلالة جذابة وناعمة اختارت تنورة بيليسيه بيضاء مع بلوڤر من الصوف الأحمر وحقيبة وحذاء باللون الأبيض المزين بالأسود ليضيفا لها إطلالة كلاسيكية مميزة، وتألقت بتنورة بيليسيه بنفسجية مع بلوزة من الصوف البنفسجي وحذاء بوت أبيض لخيار أنثوي جذاب، ولمظهر مرح تجملت بتنورة بيليسيه رمادية مع معطف من الجينز وبلوزة وحجاب باللون الأبيض لزي حيادي أنيق.



تنسيقات بنطال الجينز في الخريف



تعتمد الكثيرات من الفتيات على تنسيقات بنطلونات الجينر في مظهرهن اليومي، ومن وحي مريم حسن نقدم لكِ عدة إطلالات خريفية بالجينز؛ حيث تأنقت ببنطال الجينز الفاتح مع بلوڤر رمادي مزين برسمات كرتونية، وأكملتهما بحقيبة حمراء وحذاء وحجاب باللون الأبيض لمظهر كلاسيكي ناعم، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز مع قميص مفتوح بكاروهات ملونة، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بالأسود لمظهر عملي بسيط، كما أطلت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف صوفي وحذاء باللون الزهري لخيار صباحي مُفعم بالأنوثة، ولمظهر صباحي بسيط ظهرت ببلوزة ومعطف من القطن الأبيض مع بنطال واسع من الجينز الأزرق وحجاب أسود مزين بالأبيض، وارتدت في إطلالة أخرى بنطالًا من الجينز مع بلوڤر طويل بنفسجي مصمم برقبة مرتفعة لخيار أنثوي متماشٍ مع خطوط الموضة.

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