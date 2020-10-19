بنات عامر منيب يرقصن على نغمات أغنية لتامر حسني: "مش طالبة حزن ولا ثانية"

علاقات و مجتمع

على نغمات أغنية "حلو المكان"، شارك النجم تامر حسني، مقاطع فيديو لرقص وتمايل بنات المطرب الراحل عامر منيب، عبر خاصية "استوري" عبر حسابه الرسمي على مقطع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفتيات خلال ارتدائهن ملابس كاجوال داخل سيارة، أثناء رقصهن ودندنتهن مقاطع من أغنية تامر حسني "حلو المكان" من فيلم "الفلوس": "عايزين نولع الدنيا.. والليلة نسهر كلنا.. مش طالبة حزن ولا ثانية.. ولا هم يدخل وسطنا".

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ومنذ أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة رقص الهضبة عمرو دياب، مع مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أثناء حضورهما لإحدى الحفلات، وكان الفيديو مليئا بالبهجة والرقص.

ونشر حساب على "إنستجرام"، خاص بجمهور مريم عامر منيب، عددا من الصور لها برفقة الهضبة.

وتفاعل مع الفيديو والصور عدد كبير من جمهور ومتابعي مريم عامر منيب، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "انتوا الاتنين قمرات"، و"إيه البهجة دي كلها".

وكانت مريم أحييت ابنه الفنان الراحل عامر منيب، ذكراه الثامنة بـ"ديو" جمع بينهما، على أغنية "عامل إيه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل ستديو التسجيل بدأت "مريم" في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، بصوت مليء بالشجن، بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.