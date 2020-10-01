"شبه مارلين مونورو".. هنا الزاهد بـ"نيو لوك" جديد (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بـ"لوك" جديد ومختلف تمامًا، يشبه إطلالة النجمة العالمية مارلين مونرو، حيث ظهرت الفنانة بفستان أحمر، مفتوح كاشف للظهر، تميز بكونه من الستان، مع تسريحة شعر شقراء ويفي قصير، ومكياج صارخ بألوان صريحة.

Advertisements

وحصدت الفنانة الآلآف تسجيلات الإعجاب، والإشادات بإطلالتها، كانت على رأسهن الإعلامية رضوى الشربيني، معلقة: "قمر الله اكبر".

وكانت دعمت الفنانة هنا الزاهد، الإعلامية رضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن المحجبات وغير المحجبات، خلال إذاعة إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، على فضائية "سي بي سي" سفرة.

ونشرت هنا الزاهد صورة لرضوى الشربيني عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية فستاناً قصيرًا من اللون الأصفر.

وعلقت هنا على الصورة قائلة، "بارك الله فيكي، أنا بحبك أوي يا رضوى، من أجدع وأجمل الناس اللي شوفتهم، بحبك أوي".