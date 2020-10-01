أول ظهور لـ جينيفر جارنر "وحيدة" بعد شائعة حملها (صور)

علاقات و مجتمع

حاولت الفنانة الأمريكية جينيفر جارنر إخفاء ملامحها وهويتها خلال تسوقها بأحد متاجر البقالة في حي باسيفيك باليسيدز الراقي في لوس أنجلوس، في أول ظهور لها منذ الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بالتزامن مع ملاحقة عدة شائعات لها.

وظهرت "جينيفر" ذات الـ48 عامًا، بعد تغظية وجهها بقبعة بيسبول رمادية ونظارة شمسية سوداء وقناع وجه مطبوع وساعة آبل سوداء، فضلًا عن قميص باللون البيج مع بنطلون رياضي أسود ضيق وحذاء أزرق، إلا أن عدسات الصحفيين تمكنت من رصدها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفنانة تظهر للمرة الأولى "وحيدة" دون أبنائها، فيوليت "14 سنة" وسيرافينا "11 سنة" وصموئيل "8 أعوام"، منذ بداية جائحة كورونا.

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يأتي ذلك عقب شائعة حملها، والتي نفتها ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال ردها على متابعة سألتها: "هل أنت حامل؟"، لترد: "أنا أبلغ من العمر 48 عامًا ولدي ثلاثة أطفال أصحاء، ولست حاملا ولن أكون أبدًا".

وتابعت الفنانة، حديثها: "وإذا سألتني إذا تمت إصابتي بفيروس كورونا أم لا، ستكون إجابتي (ربما)، ولكن هذا ليس الأمر الذي نتحدث فيه الآن".