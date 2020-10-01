قبل حفل عمر خيرت.. مناسبات ظهرت فيها جيهان نصر

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، إلى الأضواء من جديد رغم بعدها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب حضورها حفل الفنان عمر خيرت أمس.

ليست تلك المرة الأولى التي تعود فيها الفنانة المعتزلة للظهور، ومعها يعود اسمها وأدوارها وقصة زواجها للتداول من جديد، وفيما يلي مناسبات ظهرت فيها جيهان نصر من قبل.

صورة مع ابنتها

في عام 2017، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت الفنانة المعتزلة جيهان وابنتها "سماهر"، وأحدثت حينها ضجة كبيرة، حيث كان ظهورا نادرا لـ جيهان وابنتها واللتان لا يمتلكان حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الملك لير

حضرت الفنانة جيهان نصر عرض مسرحية "الملك "لير، وقابلت الفنانة هبة مجدي صدفة خلال المسرحية. وأعربت هبة مجدي عن سعادتها بمقابلة جيهان نصر، حيث شاركت صورها معها ومع بناتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هبة مجدي الصور، وكتبت في تعليقها على الصور، "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير إني شوفت النجمة، جيهان نصر، وأولادها، أنا بحبها قوي، وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

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ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي هبة مجدي، والذي أشادوا بظهور جيهان نصر بعد سنوات من الاختفاء، وكان ذلك في العام 2019.

حفل عمر خيرت

هو أحدث وآخر ظهور للفنانة جيهان نصر، بعد سنوات من الحجاب واعتزال الفن، حيث ظهرت بصحبه بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا، والذي رفع شعار "كامل العدد".

وحرصت الفنانة المعتزلة على الجلوس في الصفوف الأمامية مستمعة لمعزوفات "خيرت" الفنية القديمة والحديثة، ومنها "مين ميحبش فاطمة"، و"قضية عم أحمد"، و"حنين"، و"الله ما طلعت شمس ولا غربت"، و"زي ما هي حبها".