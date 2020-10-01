الامارات | القرية العالمية في موسمها ال 25: إجراءات متنوعة تعزز سلامة وراحة الزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية في موسمها ال 25: إجراءات متنوعة تعزز سلامة وراحة الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتباعها خلال الموسم 25، وذلك في إطار إلتزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء خلال المواسم المتتالية. وتستعد الوجهة الترفيهية الرائدة لتنظيم موسمها الـ25 بالتزامن مع تطبيق عدة معايير تتوافق مع تحديّات الوضع الحالي بدءاً من 25 الجاري، والتي تم وضعها بالتعاون مع المراجع الصحية الرسمية المختصة على صعيدي الدولة والعالم. وتتضمن هذه المعايير بالدرجة الأولى، تعزيز التدابير الوقائية لناحية ضمان الإلتزام التام بشروط النظافة والتعقيم المحددة من قبل الجهات المختصة.

وفي سياق التدابير الجديدة بحسب إدارة القرية العالمية، سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد، إضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية ابتداءً من 25 الشهر الجاري، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة للسيارات وشحن رصيد بطاقة وجهات ترفيهية عبر الإنترنت. وتوفر منطقة كرنفال آلات بيع ذكية تمكن الضيوف من الحصول على بطاقات وجهات ترفيهية التي تم شراؤها عبر الإنترنت بدون لمس. وعلى صعيد آخر، ستعلن القرية العالمية قريباً عن حلول مخصصة لإجراء عمليات الدفع الرقمي الذكية، وذلك عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وأكشاك الأطعمة والمشروبات.

وفي إطار تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي على أوسع نطاق في جميع أنحاء المنتزه تم إضافة مقاعد مخصصة للضيوف أمام المسرح الرئيسي لضمان تطبيق إرشادات التباعد الإجتماعي على النحو الأمثل، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل جميع الضيوف والموظفين. وصممت القرية العالمية كمامات مزدانة بألوان زاهية توزع مجاناً للأطفال لتعزيز تجربتهم في بيئة مريحة، إضافة إلى تثبيت أجهزة قياس الحرارة على جميع مداخل الوجهة، وتركيب أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أنحاء القرية العالمية. وسيتم تنظيف وتعقيم عربات الريكشا، وجميع الجولات الترفيهية في منطقة كرنفال، بعد كل جولة. كما سيتم تكرار عمليات التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل، مع إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق على جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

وتماشياً مع الممارسات الوقائية المتبعة في قطاع الضيافة، لن يتم توفير خدمة صف السيارات هذا الموسم، وسيتم عوضاً عن ذلك توفير منطقة المواقف المدفوعة الخاصة للضيوف الراغبين بركن سياراتهم بالقرب من بوابة العالم. وسيتمكن حاملو بطاقات كبار الشخصيات من الدخول تلقائياً إلى مناطق المواقف المخصصة لهم عبر بوابات ذكية، بعد تسجيل لوحات سياراتهم عبر الإنترنت.

وتم تجهيز مستشفى برايم في القرية العالمية بجميع المرافق الصحية اللازمة لتوفير أفضل الخدمات الطبية للحالات الطارئة خلال الموسم، إضافة إلى توفير خدمة إجراء فحوصات PCRعند الطلب لضيوف القرية العالمية الراغبين بإجرائها.

وتؤكد القرية العالمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجارب مميزة وتعزيز راحة بال جميع الضيوف، وتمكينهم من الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة هذا الموسم، في أهم وأوسع الوجهات العائلية المفتوحة عبر المنطقة.

ونظراً لاتساع مساحاتها المفتوحة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة، ستتمكن القرية العالمية من استقبال ضيوفها مع سهولة توفير مسافات آمنة بين الجميع. وستتم مراقبة القدرة الاستيعابية في الوجهة العالمية عن كثب والإلتزام بالمستويات الموصى بها من قبل الجهات المختصة في الإمارات. وفي حال الوصول إلى القدرة الاستيعابية المسوح بها، سيتم إرسال التنبيهات والإشعارات الفورية عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوجهة وموقعها الإلكتروني لإخطار الضيوف بذلك ضماناً لراحة الجميع.

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