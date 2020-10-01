علاج لمرض صعب ويحمي القلب.. فوائد مذهلة لقشر التفاح

صحة

"تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، حكمة أمريكية شهيرة، يقتنع بها الكثيرون، لما في التفاح من فوائد صحية مذهلة سواء في الصحة العامة أو في التغذية السليمة، فهي مفيدة جدا للدايت ولمتعبي الانظمة الغذائية، لكن هل فكرت يوما في فوائد قشر التفاح؟

دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة جامعة تومسون جيفرسون بولاية فيلادلفيا الأمريكية، تحدثت عن فوائد قشر التفاح المذهلة خصوصًا فيما يتعلق بأمراض القلب.

فوائد قشر التفاح

- تساعد على حماية الجسم من الأمراض وخاصة مرض القلب.

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- تحمي القلب من التصلب المتعدد، وهو المرض الذي أصيب به اللاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.

- تحمي الجسم من الإنهاك.

- تمنع إتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، حيث ويؤدي هذا التلف إلى إلحاق الأضرار بعملية الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

- تحتوي قشور التفاح على مركب كيميائي يساعد في إصلاح الخلايا العصبية ويوقف تفشي المرض في الجسم.

- يحتوي قشر الفتاح على حمض أورسوليك، الموجود أيضا في ثمار الكمثرى والخوخ، وهو الذي يعطيها اللمعان، يمكن أن يتحول إلى دواء يعالج الأضرار التي يسببها مرض التصلب المتعدد.

يشار إلى أن مرض التصلب المتعدد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنهاك، إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، الذي يؤثر سلبًا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، وقد تصاب الأعصاب نفسها بالضرر، وهو ضرر غير قابل للعلاج.

أعراض التصلب اللويحي مختلفة ومتنوعة، حسب شدّة الإصابة، ففي الحالات الصعبة، يفقد مرضى التصلب اللويحي (MS) القدرة على المشي أو التكلم، وأحيانا، من الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى، لأن الأعراض غالبا تظهر ثم تختفي، وقد تختفي لأشهر عدة.

قد يظهر مرض التصلب المتعدد (MS) في أي عُمْر، لكنه في العادة يبدأ بالتطور في سن ما بين 20 - 40 عاما، كما أن المرض يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.