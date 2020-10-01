بعد دينا الشربيني.. منة فضالي ترفع أثقالا "عاش يا وحش" (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها، خلال حملها الأثقال، عقب أيام من مشاركة الفنانة دينا الشربيني مادة مصورة لها أثناء تواجدها في صالة "الجيم".

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وظهرت "فضالي" بـ"توب" رياضي أصفر مع بنطلون متعدد الألوان، خلال حملها 4 أثقال في الجيم، تحت إشراف مدربها.

وعلقت الفنانة على مقطع الفيديو قائلة: "لياقة بدنية"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها، بما يتجاوز الـ10 آلاف تسجيل إعجاب ومشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: "حافظي على استقامة ظهرك في النزول علشان مايجلكيش إصابة"، و"برافو عليكي"، و"على فكرة دينا الشربيني شالت أكتر"، و"عاش يا وحش".

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت منذ أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تمارس رياضة رفع الأثقال.

وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".