علاقات و مجتمع
تحدثت سالي عوض، مدربة اللياقة البدنية الخاصة للفنانة دينا الشربيني، عن كواليس مقطع الفيديو الأخير للفنانة خلال حملها الأثقال، والذي تسبب في تصدرها محرك البحث "جوجل" حينها.
وقالت "عوض"، خلال حديثها مع برنامج "mbc trending"، إن الفنانة تمكنت من رفع أثقال تزن 100 باوند، هو ما يقارب الـ45 كيلو جرامًا، مضيفة أنها استطاعت فعل ذلك بفضل التدريب بعد رحلة طويلة من التدريبات تراوحت بين الـ3 والـ4 أشهر.
وأشارت إلى أن الفنانة تستطيع حمل أوزان ثقيلة أكبر من ذلك الحجم، والتي يمكن أن تتخطى الـ65 كيلو، فضلا عن حمل أوزان منفردة.
وتابعت، بأن "دينا" تحب الرياضة وملتزمة بممارستها باستمرار، خاصة بعد توقفها عن ذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، ما سببه من تباعد اجتماعي.
يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت منذ أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تمارس رياضة رفع الأثقال.
وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".
كانت هذه تفاصيل خبر مدربة دينا الشربيني: "شالت 100 باوند في آخر فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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