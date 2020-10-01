فنانة تركية ترقص على نغمات "يا حبيبي" لـ محمد رمضان (فيديو)

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة التركية تشاجلا شيمشك بطلة مسلسل "زهرة القصر"، خلال رقصها على نغمات أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان ومغني الراب الفرنسي جيمس.

وأطلت الفنانة التركية، بفستان أسود متوسط الطول، والذي تميز بأنه غير منقوش وضيق، وقميص متعدد الألوان، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج صباحي بسيط.

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وظهرت "شيمشك " خلال دندنتها كلمات الأغنية باللغة العربية، مع تفاعلها معها بالرقص.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"أحلى واحدة عملت فيديو على أغنية يا حبيبي"، و"مابتعرفش ترقص خالص".

وكان كليب محمد رمضان "يا حبيبي" حقق مليوني مشاهدة خلال 24 ساعة من توقيت عرضه على موقع يوتيوب، وهو الفيديو الذي يجمع رمضان بمغني الراب الفرنسي جيمس، وجرى تصويره في دبي حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى هناك لتصوير الكليب.

وروج محمد رمضان للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".