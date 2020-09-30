ثلاث علامات تؤكِّد رفضَ بشرتك للمنتج الجديد.. تعرفي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - من المتعارف عليه أن أنواع البشرة تختلف من شخص لآخر، وإن تشابهت الأنواع فإن الأنسجة تختلف، مما يجعل الاستجابة لـ منتجات التجميل مختلفة، فما يتناسب مع صديقتك قد لا يؤثِّر بالشكل نفسه على بشرتك، وما قد يبهركِ تأثيره قد يؤثِّر سلبًا على بشرة قريبتك أو زميلتك في العمل.

لهذا فمن المهم الانتباه إلى كيفية تفاعل المسامّ مع المنتجات والمستحضرات المختلفة، ومعرفة ردّ فعل بشرتك تجاه أيِّ منتج جديد تتمُّ تجربتُه.



وفيما يلي ننقل لك علامات رفض بشرتك لبعض المنتجات التجميلية، فكوني معنا.

العلامة الأولى: الاحمرار والحكّة

الاحمرار والحكّة

عليك أن تقومي بتطبيق المنتج الجديد قبل النوم حتى لا تتعرضي للشمس بعد تجربته، فإذا تحول لونُ جلدك على الفور إلى اللون الأحمر أو شعرتِ بالحكّة، فعلى الأرجح أنك تعانين من حساسية تجاه أحد مكونات المنتج، وفي هذه الحالة يجب أن تغسلي بشرتك بـ منظف حساس في أسرع وقت ممكن؛ لمنع المزيد من التهيج، والتوقف عن استخدام المنتج، واستشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لمعرفة رأيه في المنتج وتأثيره عليك.

العلامة الثانية: الجفاف والتشقُّق

الجفاف والتشقُّق

غالبًا ما يحدث هذا الأمر للشفاه عند تجربة منتجات الشفاه المُتنوعة من مرطباتٍ وأحمر شفاه ومُلمّع، فإن تفاعُلَ مركَّبات منتجات الشفاه مع بعض أنواع البشرة قد يُسبب لها الجفاف والتقشير على مدى بضعة أيام، فهذه العلامات تُعرّفك أن هذا المنتج ربما ليس هو المناسب لك، وأنك بحاجة لمركبات أخرى تُلائم شفتيك.

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العلامة الثالثة: الانتفاخ والملمس الدهني

الانتفاخ والملمس الدهني

قد تضعين بعض المستحضرات العلاجية أو التجميلية فتلاحظين انتفاخات في بشرتك، وفي الحقيقة فإن المسام المتورمة أو الجلد المرتفع هو علامة مؤكدة على أن جلدك حساس، وأنك تعانين تدفُّق الخلايا الالتهابية، وعند حدوث ذلك توقفي عن استخدام المنتج، واحجزي موعدًا سريعًا عند طبيب الجلدية، كما أن ملاحظة إفراز بشرتك للمواد الدهنية بشكل غير معتاد يخبرك أن مستحضرك الجديد لا يتلاءم مع تركيبة بشرتك، ويتفاعل معها بشكل سلبي.

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