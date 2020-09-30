لشَعْر صحي ولافت.. تعرفي على فوائد وخلطات المرامية للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تُعَدُّ المرامية من الأعشاب المعمرة والمتوافرة في جميع الفصول، وتتميز بأوراقها الزيتية المخملية ورائحتها العطرة القوية، وتُعَدُّ من أكثر الأعشاب شهرة في العالم. ولأن هناك العديد من الفوائد التي نحصل عليها منها، ولا سيما للشعر؛ حيث تعمل على التخلص من مشاكل الشعر والحفاظ على شعر صحي ولافت، فإننا نقدم لك -عزيزتي- بعض فوائد المرامية، مع مجموعة من الخلطات التي تفيد شعرك وتجعله متألقًا.



فوائد المرامية للشعر

فوائد المرامية للشعر



تحتوي المرامية على عدة خصائص تحسِّن من تألُّق شعرك، وتعمل على تقوية بصيلات الشعر، والحماية من التقصُّف، والمساعدة على تطويل الشعر وتكثيفه، إلى جانب تخلُّصه من الشيب، ومنح الشعر مظهرًا قويًّا وصحيًّا، بالإضافة إلى علاج تساقط الشعر، وجعل لون الشعر (وخاصة لون الشعر الرمادي والبني والأسود) أكثر دكنةً ولمعانًا، كما تحسِّن المرامية نسيج الشعر، وتساعد على التخلص من قشرة الرأس ومنع انسداد بصيلات الشعر.

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خلطات المرامية لشعر صحي

المرامية لشعر صحي



تمنح المرامية الشعر لمعانًا وتألقًا، ويتمُّ ذلك من خلال عدة ماسكات، ومنها يمكنك غلي ملعقة كبيرة من أوراق المرامية المجففة في كوب من الماء، ووضعها على الشعر، وهي خلطة بسيطة تحفِّز نمو الشعر، وتحسِّن الدورة الدموية في فروة الرأس، وتوفّر المزيد من التغذية لبصيلات الشعر، ويمكن تحضير غسولٍ للشعر يحسّن من جودة الشعر ويزيد من كثافته ويقضي على جفافه عن طريق غلي المرامية والروزماري مع بعضهم في الماء ووضع الخليط على الشعر، ويُكَرَّرُ ذلك يوميًّا لمدة أسبوع، أو مرّة واحدة أو مرتين بالأسبوع للحفاظ على لمعان الشعر. ولشعر صحي ولافت يمكنك غلي كمياتٍ متساوية من المرامية وإكليل الجبل في الماء، وتركهم على نارٍ هادئة لمدة ثلاث دقائق، ثم يُترك ليُنْقَعَ لمدة ثلاث ساعات، ويمكنك -عزيزتي- بعدها دَلْك الشعر بالخليط.



خلطات المرامية لإزالة الشيب

المرامية لإزالة الشيب



إن كنت تعانين من الشيب الأبيض مبكرًا، فيمكننا أن نقدِّم لكِ هذا الماسك الذي يعمل على إزالته ومنحك شعرًا شبابيًّا وصحيًّا، ولتطبيق الماسك اغلي 5 ملاعق كبيرة من أوراق المرامية ثم اتركي المزيج ليبرد وصفّيه، ومن ثَمَّ أضيفي له ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، ونصف كوب من الشاي المغلي، وملعقتين كبيرتين من الحنة المذابة، ونصف كوب من الماء، ثم يُوضع الخليط على الشعر، ويُترك لمدة نصف ساعة، وبعدها يتمُّ غسله، وإن لم تتوفرْ لديكِ هذه المكونات فانقعي ملعقتين من المرامية في كوب ماء مغلي، وأضيفي كيسًا من الشاي الأسود، ثم اتركي الخليط ليبرد، وطبّقيه على الشعر، وننصحك بتركه لمدّة ساعة على الأقل قبل غسله بالماء الفاتر؛ لضمان الحصول على النتيجة المُرْضِيَة، ويمكن تكرار الماسك مرتين أسبوعيًّا

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