"كورونا" أدى إلى زيادة تكلفة الحلاقة في هذا البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لم تقتصر تداعيات أزمة كورونا على إحداث تأثيرات كبرى على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت لأدق تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسبب الوباء في زيادة تكلفة زيارة صالونات الحلاقة في ألمانيا بشكل ملحوظ، بحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب اليوم في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أن العملاء دفعوا في صالونات الحلاقة نسبة تزيد عن العام الماضي بـ 3ر6 بالمئة في المتوسط.

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وترجع أسباب ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والتكاليف الإضافية داخل الصالونات من أجل تنفيذ معايير النظافة والرعاية الصحية، بحسب ما أوضحه المكتب.

يشار إلى أنه تم رصد ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة منذ استئناف العمل بها في أيار/مايو الماضي.

واختلفت زيادة الأسعار في المتوسط بالنسبة للرجال والنساء والأطفال، حيث زادت بالنسبة للأطفال بنسبة 4ر9 بالمئة، وللرجال بنسبة 5ر6 بالمئة، وللنساء بنسبة 8ر5 بالمئة، وذلك مقارنة بالعام الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء.