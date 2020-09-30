الامارات | 20 مليون خطوة «وردية» في مبادرة «لنحيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون خطوة «وردية» في مبادرة «لنحيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف عنه، عن إطلاق تحدي «خطوات وردية»، ضمن مبادرة «مسيرة لنحيا الرياضية» العالمية، وذلك في الفترة بين 1 و31 أكتوبر المقبل.

ووجهت الجمعية الدعوة للأفراد والشركات في الدولة للمشاركة في التحدي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وجمع التبرعات لتوفير العلاج لمرضى السرطان الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليفه، حيث يتوجب على المشاركين السير 8000 خطوة يومياً، سواء في منازلهم أو في أماكن عملهم، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للإسهام في الوصول إلى 20 مليون خطوة مع نهاية التحدي.

ويحق للمشاركين الذين يكملون 240 ألف خطوة الحصول على 10 آلاف نقطة ولاء حصرية خاصة بعملاء متجر «فيرجن ميغا ستورز»، الجهة الراعية لجوائز الفعالية، إلى جانب فرصة الدخول في سحب يتيح الفوز بـ50 جائزة متميزة.

وقال مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بدر الجعيدي: «تسعى الجمعية من خلال تحدي (خطوات وردية) إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي للوقاية من مختلف أنواع السرطانات، فضلاً عن تعزيز تفاعلهم ومشاركتهم في جمع التبرعات، بما يدعم أهداف الجمعية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم».

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ودعا الجعيدي المواطنين والمقيمين، سواء من الأفراد أو الشركات في الدولة، إلى الانضمام إلى هذا التحدي لتحسين صحتهم والإسهام في النشاطات الخيرية للجمعية. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يهدف لنشر الوعي حول أسباب هذا المرض، والتعريف بأعراضه وطرق الكشف المبكر عنه والوقاية منه. ويمكن المشاركة في التحدي بثلاث خطوات بسيطة، تبدأ بتنزيل تطبيق «مسيرة لنحيا الرياضية» المتوافر في متجر تطبيقات «آبل» و«غوغل بلاي»، ثم التسجيل في مجتمع المشاركين في «مسيرة لنحيا الرياضية»، وأخيراً الانضمام إلى مبادرة «خطوات وردية»، حيث يقوم التطبيق بتتبع عدد الخطوات التي ينجزها المشاركون، ويسجل أسماءهم في السحب لمنحهم فرصة الفوز بـ50 جائزة. يذكر أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان تأسست في عام 1999، بهدف المساعدة في تخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يفرضها السرطان على المرضى وعائلاتهم، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه.

بدر الجعيدي:

«نسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي».

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