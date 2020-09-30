الامارات | مغامرات جاكي شان تبلغ ذروتها في دبي خلال «فانغارد»

شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات جاكي شان تبلغ ذروتها في دبي خلال «فانغارد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي للجنة دبي للسينما والتلفزيون، جمال الشريف، أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها العالمية بقطاع الإنتاج السينمائي، وأصبحت الوجهة الأبرز إقليمياً لصناعة كل أنواع الأفلام السينمائية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنوع مواقع التصوير، منها المناطق الطبيعية أو المعالم المعمارية».

وأشار أن إنتاج فيلم فانغارد، الذي يؤدي بطولته النجم العالمي جاكي شان، وصور في شوارع دبي، له تأثير إيجابي في الإمارة، لافتاً إلى أنه تم إنفاق ما يزيد على 14 مليون درهم، خلال عملية الإنتاج.

وصور فيلم فانغارد بمواقع مختلفة في دبي، من بينها دبي مول، ووسط مدينة دبي، والاستوديوهات الضخمة والحديثة في مدينة دبي للاستوديوهات، ما يدل على التقدم المستمر لقطاع صناعة السينما في دبي، ومكانته كمركز إنتاج عالمي، يمكنه تلبية احتياجات الإنتاج من جميع الأحجام، حسب الشريف.

عروض

استضافت ريل سينما، في دبي مول، وشركة فارس فيلم، العرض الإقليمي الأوّل لفيلم الحركة فانغارد Vanguard، أول من أمس. ويعد الفيلم أحدث تعاون بين المخرج ستانلي تونغ، والنجم جاكي شان.

وتبدأ العروض الرسمية للعمل في جميع الصالات المحلية والإقليمية، بالثامن من أكتوبر المقبل، إذ تظهر دبي في بعض مشاهد الفيلم المملوء بالتشويق والحركة، ويبرز العديد من أشهر معالمها، بما فيها وسط مدينة دبي، وبرج خليفة، ودبي مول، ما يجعلها الموقع الأمثل للعرض الإقليمي الأوّل لفيلم «فانغارد».

وفي الفيلم، يقود جاكي فريقاً مدرباً على درجة عالية من التدريب، في رحلة بلا هوادة بجميع أنحاء العالم، تبلغ ذروتها في دبي، بتشويق لم يسبق له مثيل من قبل، إذ تنتهي في شوارع دبي، والأكواريوم داخل دبي مول. وتم التصوير في مختلف المواقع بدبي قبل أكثر من عام.

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب - إعمار العقارية، أحمد المطروشي: «لطالما كانت (إعمار) رائدة في تشكيل أفق دبي الساحر، والبيئات الحضرية والطبيعية المتطوّرة باستمرار فيها. وظهور بعض الوجهات والمعالم السياحية الرئيسة في هذا الإنتاج السينمائي الضخم، مثل: دبي مول، ووسط مدينة دبي، دليل آخر على مركز دبي، ضمن أكثر المدن شهرة، ومصدر إلهام للفنانين والمنتجين السينمائيين من العالم كلّه». من ناحيته، قال متحدث باسم شركة فارس فيلم: إن «(فارس فيلم) هي شركة التوزيع لأفلام جاكي شان لسنوات عدة، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة».

تسهيلات

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي: «حريصون على التعاون وتقديم التسهيلات، لكل الجهات التي تنفذ المشروعات الداعمة لإمارة دبي، ومنها الإنتاج السينمائي، نظراً لدوره المؤثر في تعزيز مكانة الدول، إلى جانب دورها الترفيهي والتثقيفي حول شعوب المنطقة، لاسيما أن دبي أصبحت مقصداً للسياحة والاستثمار، ووجهة لرجال الأعمال، وأصحاب الفنون والمؤسسات الإعلامية العالمية الكبيرة، والمنتجين المتخصصين في صناعة الأفلام، وذلك بفضل الخدمات المقدمة ودعم الشركاء».

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وأضاف المزروعي أن «شرطة دبي بقيمها الثلاث المتكاملة للهوية المؤسسية: الابتكار والأمن والتواصل، أصبحت هي الروح والجوهر للشرطة، ومن خلالها نتواصل ونحمي.. نبتكر ونبني، لتبقى دائماً في مقدمة الجهات التي تعمل على إسعاد المجتمع، وبناء جسور التواصل مع كل الجهات والشركات، بهدف تقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح أنه، لإنجاح تجربة الفيلم العالمي فانغارد، وضعت شرطة دبي دورياتها الفارهة في خدمة صناع الفيلم، كما شاركت بفاعلية في تنظيم حركة السير بمواقع التصوير، لتتناسب مع متطلبات تصوير مشاهد الحركة، التي قام بها النجم جاكي شان، وضمان أمن بيئة المكان.

وأكد حرص شرطة دبي على توفير أوجه التعاون، التي تضمن استمرار استقطاب صنّاع السينما العربية والعالمية، إلى دبي.

في الأوبرا

تستضيف أوبرا دبي، في التاسع من أكتوبر المقبل، عرضين خاصين لفيلم الحركة والتشويق «فانغارد»، الذي يعود فيه النجم العالمي جاكي شان إلى الشاشة الكبيرة. وسيحظى مشاهدو العمل بتجربة العرض المميّزة، التي تقدّمها أوبرا دبي، ضمن أجواء سينمائية مميزة.

وتعدّ أوبرا دبي من أبرز الوجهات الترفيهية في وسط مدينة دبي؛ وتضمّ مرافق عالمية المستوى، وتجهيزات صوتية متطوّرة.

يشار إلى أن العرضين ينظمان عند الساعة الخامسة، و9:30 مساءً.

شرطة دبي وضعت دورياتها الفارهة في خدمة صنّاع العمل.

14 مليون درهم أنفقت، خلال عملية الإنتاج بالمدينة.

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