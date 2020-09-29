علاقات و مجتمع
كشفت مبادرة "أنتي الأهم" عن تطورات جديدة في واقعة "عنتيل التجمع"، التي كشفتها إحدى ضحاياه، في رسالة استغاثة أرسلتها للمبادرة.
وذكرت المبادرة أن الضحية تتعرض للتهديد من "عنتيل التجمع" بعدما قررت فضح أمره، موضحة: "جن جنونه بعد نشر رسالة الضحية التي قام باستغلالها جنسيا وماديا.. وأرسل لها يهددها إن لم تتوقف عن الحديث في القضية سوف يرسل إلى والدها رجل الأعمال المعروف.. تفاصيل العلاقة موثقة بصور وفيديوهات كان يقوم بتصويرها لها خلسةً دون علمها.. في محاولةً منه للضغط عليها.. وجعلها تتراجع عن تقديم البلاغ التي هي بصدد تقديمه للنائب العام".
يذكر أن مبادرة "أنتي الأهم" كشفت بالأمس، عن رسالة استغاثة من فتاة كشفت خلالها عن وجود "عنتيل" بمنطقة التجمع الخامس، تعرفت عليه في أحد الجيمات، ومن ثم تطورت العلاقة من صداقة إلى عاطفية.
واكتشفت الفتاة أن الشاب يقوم بعلاقات غير شرعية مع غيرها من الفتيات، ومن بينهن زوجة رجل أعمال وابنتها في آن واحد.
وأكدت المبادرة استمرارها في الكشف عن تطورات قضية عنتيل التجمع الخامس، باستدراج قاصرات وسيدات من الطبقة الثرية ويستغلهن جنسيا وماديا.
وأعلنت المبادرة عن تقديمها كل الدعم للضحية نفسيا وقانونيا، ولن تتركها تتراجع عن موقفها في مقاضاة الجاني ومساعدتها هي والآخريات من ضحاياه في تقديمه للعدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحية "عنتيل التجمع" تتعرض للتهديدات بإرسال صورها وفيدوهات لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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