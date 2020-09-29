ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أثينا.. "كلها حيوية" (فيديو)

لايف ستايل
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعرضت خلاله رشاقتها.
ارتدت ريا أبي راشد فستانا قصيرا من اللون البيج، وتركت شعرها منسدلا، وأظهر الفستان رشاقتها، مع حذاء شفاف ذات كعب عال.
واستعرضت ريا جمال الطبيعة من حولها، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "أفضل المناظر تأتي بعد الصعود الأصعب، خاصة في الكعب العالي، من رحلتي الأخيرة إلى أثينا".
وتفاعل جمهور ومتابعو ريا أبي راشد معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "كلك نشاط وحيوووووية وجمال"، و"كنتي محتشمة حصلك إيه".
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