محمد رمضان: أرتدي خواتم ألماظ في يدي.. ولا أخجل من ذلك

علاقات و مجتمع

كشف الفنان محمد رمضان، عن أن قصة مسلسل "البرنس" مستوحاة من قصة حقيقية، وأغلبها كتبها المخرج والمؤلف محمد سامي من بريد القراء في أحد الصحف المصرية الشهيرة، لافتا إلى أن الميراث في القصة الحقيقية على "مروحة وسجادة فقط".

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أنه كان يتمنى التمثيل مع الفنان عمر الشريف في السابق، وحقق ذلك عام 2007، وإشادته به وسام على صدره، ولن ينساها.

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وكشف عن أنه 3 خواتم ألماظ في يده، واحد اشتراه من أمريكا، وآخر حصل عليه كهدية من صديق له، متابعا: "إحنا أكتر قارة بيُستخرج منها الجواهر والألماظ بشكل كبير، ولا أخجل من ذلك أنا أقدم ما علي وأؤدي واجبي تجاه الدولة، وبالتالي لا أخجل من شيء".

وعن التمثيل مع فنان في الوقت الحالي عقب قائلا: "الظروف لا تسمح لتحقيق طموحي مع الفنانين الحاليين، طموحي تغير بشكل كبير إلى البحث عن قصة أو رسالة معينة يقدمها للجمهور، ويحقق أهدافه التي يسعى إليها".

وأردف أن مهنة الفنان هي خلق المتعة والتسلية للمواطنين، معربا عن تعجبه من اتخاذ بعد الفنانين وضع القارئ أو الحكيم، ويتباهى بذلك، "انت وظيفتك أنك تسليني أنا، مش تبقى حكيم أو قارئ أو غيره، وده اللي أنا بهدف لي في حياتي وفي شغلي، هدفي دايما جمهوري، وأسلي جمهوري، من خلال أغنية أو فيلم أو مسلسل".