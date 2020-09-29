تغريم مسلم750 يورو لرفضه مصافحة امرأة فرنسية

علاقات و مجتمع

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عوقب مسلم، مقيم في فرنسا، بتهمة "السلوك التمييزي ضد النساء والمساس بالكرامة"، وذلك بعدما رفض مصافحة مسؤولة شرطية، باليد.

الواقعة حدثت في يناير الماضي، وأحيلت للقضاء الذي حكم فيها قبل أيام قليلة، إذ أدانت المحكمة الرجل، الذي رفض مصافحة المسؤولة كاترين فيرييه، لالتزامه بتعاليم الدين الإسلامي، عوقب بدفع غرامة مالية قدرها 750 يورو، أي تبلغ 13788 جنيها مصريا، وأيضًا تعويض مالي على الضرر لمسؤولة الشرطة قيمته 1500 يورو أخرى، أي يعادل 27577 جنيها مصريا، بحسبما ذكرته "روسيا اليوم".

وعبر مسؤول فرنسي محلي عن ارتياحه لهذه الإدانة، وقال إنها "تذكّر بالصبغة الأساسية التي يكتسيها احترام قيم العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة داخل الجمهورية".

وأضاف المسؤول، ومصادر إعلامية في فرنسا، إن الرجل المدان ذاته تصرف في 2018 بالطريقة ذاتها مع المسؤولة نفسها خلال حفل رسمي مثل أثناءه جمعية عمالية تركية.

واعتذرت حينها الجمعية برسالة رسمية وقعها نائب رئيسها ووجهها إلى المسؤولة، لكن هذه الأخيرة، عند معاودة الكرة في يوم 7 يناير الماضي، من طرف الشخص ذاته، قررت رفع دعوى قضائية ضده انتهت إلى عقوبة تغريمه.