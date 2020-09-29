بعد توقيف الجناة.. القصة الكاملة لـ"فرح القصاب" ضحية شفط الدهون

علاقات و مجتمع

بعد 3 سنوات من وقوع الجريمة، أعلنت القاضية اللبنانية غادة عون، توقيف جميع المدعى عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فرح القصاب.

وأثارت قضية فرح جدلا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد أن تسببت عملية تجميل في وفاتها.

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وتعود بداية الواقعة، بعد أن توجهت الأردنية من أصل عراقي، فرح القصاب، وهي ابنة رجل الأعمال جواد القصاب من دبي إلى لبنان، بهدف إجراء عملية تجميل وشفط دهون في مستشفى نادر صعب في 2017، بعد دفعها ما لا يقل عن 50 ألف دولار تكلفة العملية، التي أدت إلى وفاتها في نهاية المطاف.

ووصلت فرح، الأم لطفلتين وهي بعمر الـ 33 عاما جثة هامدة إلى مستشفى سيدة لبنان.

وفي نفس العام الذي توفيت فيه "فرح" ادعت النيابة العامة في جبل لبنان على طبيب التجميل الدكتور نادر صعب، وكلّ من جورج نصرالله، ووليد رضوان، وإليان الخوري، وشركة مستشفى الدكتور نادر صعب.

وحينها نسبت النيابة للمذكورين، تهم الإهمال وقلة الاحتراز، وعدم مراعاة الأصول الطبية المفروضة، والتي أدت إلى وفاة فرح القصاب، وذلك سندا للمادة 564 من قانون العقوبات والمادة الـ 27 آداب طبية.

بعد الضجة التي أثيرت حول خبر وفاة "فرح" أعلن وزير الصحة آنذاك غسان حاصباني خلال مؤتمر صحفي، قرارًا يمنع عمليات جراحية كشفط الدهون إلا في مستشفيات تتضمن عناية فائقة.