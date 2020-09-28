احذر الإفراط في تناول هذ الأطعمة.. غنية بالدهون المشبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

الحفاظ على الصحة يتطلب الأخذ في الاعتبار الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا، ومعرفة أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب الإفراط في تناولها.

وهناك قائمة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والتي يجب تجنبها حفاظا على الصحة، وفق ما ذكر موقع "STYLE CRAZE".

1- المايونيز:

المشكلة تكمن في كمية الدهون المشبعة الموجودة فيه، بالإضافة إلى ذلك، بسبب قوامه الكريمي وطعمه الرائع، يجعلنا نميل جميعا إلى الإفراط في استهلاكه، لذا من الأفضل تناول ما لا يزيد عن معلقتين منه يوميا.

2- الزبدة:

تنبعث روائح الزبدة ومذاقها بشكل كبير لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل التخلص منها في حياتنا، ولكن يؤدي استهلاكها بكميات كبيرة، إلى حدوث مشاكل في القلب، نظرا لمحتواها العالي من الدهون المشبعة.

3- الدهون الحيوانية:

مرق اللحم ودهن الدجاج والبط والضأن كلها دهون حيوانية، تتسبب في حدوث العديد من المشكلات القلبية.

4- الجبن:

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على الرغم من أن الجبن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، إلا أن الإفراط في استهلاكه قد يعرض صحة قلبك للخطر.

وعلى سبيل المثال فإن تناول قطعة جبن فقط، يؤدي إلى الحصول على نصف الكمية اليومية الموصى بها من الدهون المشبعة، لذا من الأفضل التقليل من كمية الجبن التي تتناولها يوميا وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة قلبك.

5- الكريمة المخفوقة:

تحتوي الكريمة المخفوقة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وبالتالي تسبب زيادة الوزن بسرعة، لذا من الأفضل استهلاك الكريمة الحامضة بدلا من الكريمة المخفوقة.

6- اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة غنية بالصوديوم والدهون المشبعة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي اللحوم المصنعة على دهون حيوانية، لذا من الأفضل استهلاك اللحوم الخالية من الدهون، مثل صدور الدجاج للحصول على البروتين بدلا من اللحوم المصنعة.

7- الجوز:

يحتوي الجوز على أكبر كمية من الدهون المشبعة، على الرغم من أنه يتمتع بصفات غذائية جيدة، إلا أنه من الأطعمة التي يمكنك بسهولة أن تستهلكها بشكل مفرط لأن مذاقه لذيذ، لذا من الأفضل استهلاك حفنة من الجوز يوميا فقط على الأقل.

8- الأطعمة المقلية:

تشتهر الأطعمة المقلية بمحتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة وآثارها الضارة على الصحة، وتعد الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي ليست صحية على الإطلاق ويجب تجنبها.