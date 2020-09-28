أجرأ إطلالات النجمات في العام 2020 .. ما رأيك بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - تميل معظم النجمات إلى الإطلالات الجريئة، التي تضفي عليهن قدرا من الجاذبية والفخامة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أجرأ الإطلالات خلال العام 2020، ظهرت بها عدد من النجمات.



جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز



في إطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة، ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مرتدية جامبسوت قصير باللون الأبيض، وبأكمام قصيرة.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت جينيفر لوبيز تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه والوراء، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، ونسقت أيضا حذاء ذي كعب عال.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات كارلا حداد خلال الصيف



بيونسيه

بيونسيه



اعتادت المغنية العالمية بيونسيه الظهور بإطلالات جريئة وجذابة، سواء في حفلاتها الفنية أو إطلالاتها المتنوعة.

وفي هذه الإطلالة؛ ظهرت بيونسيه بفستان طويل من الساتان باللون الأحمر، وبذيل طويل، وبدون أكمام، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء.



كيلي مينوج

كيلي مينوج



في إطلالة جريئة وجذابة للمغنية الأسترالية كيلي مينوج، ظهرت مرتدية جمبسوت باللون الذهبي، وبدون أكمام، ومزين بحزام عريض عند الخصر، ومرصع بالألماس.

ونسقت كيلي مينوج حذاء مفتوح ذي كعب عال وعريض باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة منسدل على شكل مموج.

Advertisements



مايا دياب

مايا دياب



ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب في إطلالة هادئة وجريئة، مرتدية فستان يصل لتحت الركبة، بتصميم ضيق، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت مايا دياب حذاء ذي كعب عال باللون النيود، واعتمدت تسريحة شعر مموج مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

تابعي المزيد: فساتين وجلابيات ناعمة من وحي هنادي الكندري









عبير صبري

عبير صبري



في إطلالة صيفية جريئة للفنانة المصرية عبير صبري، ظهرت مرتدية كروب توب باللون الأبيض، وبدون أكمام، ونسقته مع تنورة مطبعة بنقشات الزهور، وبفتحة ساق جانبية.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت عبير صبري تسريحة نص بوني تيل مع البف، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم.

تابعي المزيد: لإطلالات شبابية مريحة استوحي أزياءك من دانيا الصالح