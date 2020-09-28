كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - يعد الوشاح من الإكسسوارات التي تفضل الكثير من السيدات اعتمادها خاصة في فصلي الخريف والشتاء، إذ يضفي عليهن قدرا من الجاذبية والأناقة، ويمنحهن إحساسا بالدفء في الأيام الباردة.

وتتعدد موديلات وتصاميم الأوشحة بين السادة والمطبعة بنقوشات، كما تُصمم بخامات متنوعة، لتناسب مختلف الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أوشحة الصوف إكسسوار دافئ وأنيق لخريف وشتاء 2020، لتستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنيقة ومميزة.

وشاح صوف من Gucci

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة كلاسيكية هادئة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات أوشحة الصوف، من Gucci.

ويتمتع هذا الوشاح بشراشيب عند الأطراف، ومنسوج بنقش GC الشهير للعلامة التجارية العالمية.

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وشاح صوف من LOEWE



لإطلالة كاجوال أنيقة؛ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات أوشحة الصوف، .LOEWEمن



وتم طباعة شعار الماركة الماركة العالمية على هذا الوشاح، مع تزيين أطرافه بالشراشيب الرفيعة والقصيرة جدا.

وشاح صوف من Burberry



لإطلالة أنيقة ومميزة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات أوشحة الصوف من Burberry .

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ويدخل في تصميم هذا الوشاح كل من الحرير والفيسكوز بجانب الصوف، ويتمتع بنفش مونوغرام، مع أطراف مُزينة بالشراشيب.

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وشاح صوف من Alexander McQueen

وشاح صوف من Alexander McQuee

لإطلالة شتوية أنيقة وهادئة، يمكنك اعتماد هذا التصميم المميز بين موديلات أوشحة .Alexander McQueenالصوف من



ويتمتع هذا الوشاح بتصميم منسوج، ومزين بشريط مكتوب عليه اسم الماركة، إضافة إلى أطرافه المزينة بالشراشيب.

وشاح صوف بطبعة جمجمة



.لإطلالة أكثر أناقة، يمكنك اعتماد هذا التصميم بين موديلات أوشحة الصوف، من Alexander McQueen



ويتمتع هذا الوشاح بطبعات على شكل جمجمة، وشعار بحياكة إنتارسيا، مع أطراف مزينة بالشراشيب.

وشاح منسوج ومخطط من LOEWE



لإطلالة أكثر كاجوال وأناقة، يمكنك اعتماد هذا التصميم الأنيق بين موديلات أوشحة الصوف، .LOEWEلوشاح من



ويدخل في تصميم هذا الوشاح بجانب الصوف، كل من الموهير والبولي أميد، ويتمتع بتصميم منسوج ومخطط، ومزين بشعار الماركة، مع أطراف ذات أهداب.

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