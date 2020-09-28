أستاذ بـ"القومي للبحوث": 4 أسباب رئيسية للطلاق بينها "السوشيال ميديا"

أخبار من الوطن نيوز

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن ارتفاع معدل الطلاق في السنوات الأخيرة يرجع لعدة أسباب رئيسية تتمثل فيما يلي:

1- تدخل الأهل حيث أصبح كل طرف ينحاز إلى الطرف الخاص به، وتراجع رأس المال العائلي، حيث بدأ الأهل يتدخلون في حياة أبنائهم، كمتغير مما يزيد الصراع.

2- السوشيال ميديا وتغيير منظومة القيم والانفتاح مما فتح باب الخيانة الزوجية وزيادة معدلاتها، وبدأت تثير مجموعة من المشكلات بين الأزواج.

اختلاف أنماط الثقافة بين الزوجين سبب من أسباب الطلاق

3- اختلاف ثقافة الزوجين، وظهور الفرق بين الطموح والواقع، لافتا إلى أن الشباب قبل الزواج يكون لديه طموح كبير يفشل في تحقيقه في الواقع، ففكرة الفجوة الكبيرة بين الطموح والواقع يجعله يرسم آمال كبيرة، معطيا مثالا لذلك "هناك فتيات يحلمن بالمثالية المبالغ بها ويصطدمن فيما بعد بالواقع عكس ذلك، هي تسهر هو ينام مبكرا أو العكس، هو يحب أكل معين هي لا تحبه"، مؤكدا أن اختلاف أنماط الثقافة بين الزوجين سبب من أسباب الطلاق.

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4- العوامل الاقتصادية والتي لعبت دورها في المشكلات الزوجية التي كانت سببا فى الطلاق، مشيرا إلى أن بعض المشكلات الأسرية سببها اختلاف الأولويات بين الزوجين وليس فقر اقتصادي فقط، "هناك زوجات ينفقن على المكياج، وكماليات، وهناك زوجات يتهمن أزواجهن بالبخل".

معدل التردد على منصات مودّة لتثقيف المقبلين على الزواج بلغ 2 مليون

من جانبه، قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "مودّة"، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من الطلاق، إن البرنامج نجح في الوصول إلى قاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، حيث يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدّهم بالخبرات والمعارف اللازمة.

وأكد عثمان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن معدل التردد على منصات مودّة الالكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج بلغ ما يقرب من 2 مليون شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألفًا بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري وفضّ المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.