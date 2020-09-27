قصات شعر شبابية تجعلك تبدين أصغر سنًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - قصّات شعر عصرية ولافتة، تجعلك تبدين أصغر سنًا وتمنحك إطلالة شبابية مُفعمة بالحيوية ومناسبة للأجواء الصيفية الحارّة، خصوصًا مع قدوم فصل الصيف. اختارها لك "الخليج 365.نت" في الصور الآتية، لتنعمي بإطلالة ساحرة وتلفتي الأنظار في جميع مناسباتك سواء الكاجوال أو الرسمية. فلا تتردّدي في اختيار ما يُناسب شخصيتك وذوقك:



إليك، أبرز صيحات موضة قصّات شعر لهذا العام، تُخفي علامات التقدّم في السن، وتمنحك إطلالة شبابية تجعلك تبدين أصغر سنًا:



قصّات شعر عصرية تجعلك تبدين أصغر سنًا

موديلات قصّات شعر تمنحك إطلالة شبابية لافتة

خيارات كثيرة بين قصّات الشعر القصير ومنها، الكاريه المسترسلة والناعمة وقصّة البوب بخصلات متموّجة.



قصّة الكاريه القصير

قصّة الكاريه القصير لإطلالة أكثر شبابية

تتميّز قصّة الكاريه القصير بمنحها اطلالة شبابية للمرأة؛ فتجعلها تبدور سنًا، كما أنها تعمل على تغيير إطلالتك بشكل جذري. تناسب هذه القصّة جميع أنواع الشعر ويمكن تسريحها بعدّة طرق مختلفة لتمنحك مزيدًا من الجاذبية وتبعدك عن الروتين.



قصّة البوب القصير

قصّة البوب القصير لإطلالة عصرية جريئة

تسريحة الشعر البوب القصير، تُعتبر خيار المرأة الجريئة جدًا، وقد اعتمدتها العديد من نجمات هوليوود وظهرهن غاية في الأناقة والجاذبية.



قصّة البيكسي

قصة البيكسي خيارك الأمثل لإطلالة أكثر شبابية

اذا كنت من هواة قصات الشعر القصير والتغيير والقصات الجريئة، ننصحك بقصة "البيكسي"، التي تعدّ الخيار الأمثل للمرأة العملية؛ إذ ستمنحك لوكاً شبابياً مما يجعلك تبدين أصغر سناً.



قصّة شعر كاريه قصير مع غرّة كثيفة

قصّة شعر قصير مع غرّة كثيفة لإطلالة شبابية جذّابة

اختاري قصّة شعر كاريه قصير مع الغرّة القصيرة الكثيفة لإطلالة شبابيّة ومرحة، فهذه القصة تعدّ عمليّة ومريحة جدّاً.كما أنها تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في آن معاً. لا تتردّدي في اعتمادها لتنعمي بإطلالة شبابية تجعلك تبدين أصغر سناً.



قصّة شعر قصير متدرّج

قصّة شعر متدرجة حول الأطراف لإطلالة لافتة وشبابية

اختاري قصّة شعر بخصلات متدرّجة ومفرودة. فهي تعزّز من إطلالاتكِ الشبابيّة في موسميّ الربيع والصيف، كما وتشعركِ بالحيوية. يمكن تزيينها بمختلف تصاميم الاكسسوارات مع إبقاء نهيات الشعر متدلّية على الأكتاف وحول الرقبة.

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قصّة شعر قصير ويفي عفويّة

قصّة شعر قصير ملفتة وجذابة لإطلالة شبابية عصرية

قصّة شعر بخصلات عفوية تبدو أكثر جاذبيّة وهي تتدلّى على الجوانب، جرّبيها بخصلات مجعدّة "ويفي"عشوائيّة. أسلوب عصريّ ومواكب للموضة.



تسريحات شعر تمنحك إطلالة شبابية بالصور



يمكنك اعتماد تسريحة الشعر القصير جدًا بشكل عبثي لمنحك مظهرًا شبابيًا جذابًا. وذلك من خلال تطبيق تسريحة فوضوية خلاّقة بحيث تبدين على طبيعتك.

تسريحة الشعر القصير جدًا بشكل عبثي وعفوي

والتسريحة الأكثر رواجًا، هي اعتماد الغرّة الجانبيّة الطويلة مع قصّة شعر قصيرة من الخلف، وذلك يشكّل تناغمًا بين شعرك القصير من الخلف والطويل من الأمام. أكثر ما تناسب هذه التسريحة صاحبات الوجه الطويل والجبين العريض الذي يختبىء خلف غرّة جانبية طويلة، فتمنحك هذه الاطلالة الكثير من السحر والغموض في آن معًا.

تسريحة الشعر القصير من الخلف والطويل من الأمام مع غرّة طويلة جانبية تعتبر من صيحات موضة الشعر

ولإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية، زيّني شعرك القصير بتسريحات متنوّعة، كتسريحة الويفي مع ترك بعض من الخصلات الجانبيّة مع فرق جانبيّ أو وسطي، أو جمع الشعر على شكل كعكة عفويّة، أو تزيين قصّة شعرك القصير بسكارف جميل ولافت لاضفاء التجدّد على إطلالاتكِ اليوميّة.

تسريحة شعر مزيّنة بسكارف لإطلالة لافتة وشبابية

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