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علاقات و مجتمع
أعلنت أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، عبر خاصية"استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرض الفاشونيستا والبلوجر مروة حسن، لحادث مروع نقلت على إثره إلى العناية المركزة.
وطالبت أيسل خلال منشورها متابعي مروة بالدعاء لها، قائلةً "ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".
مروة حسن، هي رائدة أعمال وخبيرة موضة مصرية كما تُعد اليوم واحدة من المؤثرين والمؤثرات على وسائل الإعلام الاجتماعية وبخاصة المصرية، بدأت حياتها الخاصة حيث تخصصت في أحدث تقاليع الموضة للمحجبات.
تعاونت مروة أيضا مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والماركات المحلية والدولية مثل هواوي، إيكيا، لوريال، جهينة للصناعات الغذائية، ثم جولي شيك.
كانت هذه تفاصيل خبر البلوجر مروة حسن تتعرض لحادث على الطريق الصحراوي: دخلت العناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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