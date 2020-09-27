عارفة عبدالرسول بعد أزمة "المايوه": وصيتك وصية

علاقات و مجتمع

تجاهلت الفنانة عارفة عبدالرسول، الهجوم الذي تعرضت له من بعض متابعيها، بسبب الصورة التي نشرتها وهي مرتدية "مايوه".

وعقب صورة "المايوه" نشرت "عارفة" صورة من إعلان مسلسل "الوصية" الذي شاركت فيه في رمضان، ويعرض حاليًا على قناة "DMC دراما"، معلقة عليها: "وصيتك وصية".

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وكانت الفنانة عارفة عبدالرسول، تعرضت للهجوم بسبب صورتها بالمايوه، التي أرفقتها بتعليق: "لقيت الطبطبة"، لكن جاءت الكثير من متابعيها: "يا خوفي لا تندمي متأخر، إية كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقى قدوة طبطبة إية بس إن لله وإن إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كدة الله يهديكي ويهدينا جميعا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب... ربنا يطبطب علينا برحمته".

ويذكر أن آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ودارت أحداثه في حلقات منفصلة متصلة.