هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان أحمر.. وجمهورها: "عدى الكلام"

لايف ستايل

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة.

وظهرت "هيفاء" في الصورة التي نشرتها، وهي مرتدية فستان أحمر ذو أكمام طويلة لكنه كشف عن ساقيها، وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة: "رانيا بالأحمر"، مشيرة إلى دورها في مسلسل "أسود فاتح".

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وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "بتفضلي الأولى دايمًا بجمالك" "قمر الزمان" "جمالك بيقتلني" "إلبسي أحمر دايمًا" "جمالك عدى الكلام".

ويذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تشارك في تصوير مسلسل "أسود فاتح"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن تأجل عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويشاركها عدد من الفنانين بينهم معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح.