الامارات | اشحنوا مخزون أجسامكم من فيتامين «مجاني».. بدءاً من الـ50

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت مجلة «سنيورين راتجيبر» بالتعرّض لأشعة الشمس لشحن مخزون الجسم من فيتامين «د» المهم لصحة العظام، وذلك بشكل خاص بدءاً من عمر الـ 50. وأوضحت المجلة المعنية بصحة المسنين أن أشعة الشمس تعد المصدر الرئيس لتكوين فيتامين «د»، مشيرة إلى أنه ينبغي التعرض للشمس كل يوم لمدة تتراوح بين 5 و25 دقيقة، مع مراعاة تعرض الوجه واليدان وأجزاء من الذراعين والساقين للشمس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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