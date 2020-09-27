طريقة عمل بصل محشي

كتب: هن - 05:50 ص | الأحد 27 سبتمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل محشي بصل، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الأطباق الرئيسية في الغداء التي يمكن تحضيرها. مقادير عمل محشي بصل أرز بصل ملح فلفل أسود بهارات طماطم مفرومة بصل مفروم Advertisements صلصة ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة عصاج جاهز عصير ليمون زيت مرقة طريقة عمل محشي بصل يشق البصل من الجانب ويسلق في ماء مغلي يشوح بصل في زيت ويضاف طماطم وثوم وكزبرة ويتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف الأرز ولحمة معصجة وصلصة طماطم ويقلب ثم يحشو البصل بحشو الأرز ثم يرص في بايركس ويسقى بمرقة ثم يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام الطهي

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