طريقة عمل بصل محشي

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كتب: هن -
05:50 ص | الأحد 27 سبتمبر 2020
قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل محشي بصل، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الأطباق الرئيسية في الغداء التي يمكن تحضيرها.
مقادير عمل محشي بصل
أرز
بصل
ملح
فلفل أسود
بهارات
طماطم مفرومة
بصل مفروم
صلصة
ثوم مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
عصاج جاهز
عصير ليمون
زيت
مرقة
طريقة عمل محشي بصل
يشق البصل من الجانب ويسلق في ماء مغلي
يشوح بصل في زيت ويضاف طماطم وثوم وكزبرة
ويتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف الأرز ولحمة معصجة وصلصة طماطم ويقلب
ثم يحشو البصل بحشو الأرز ثم يرص في بايركس ويسقى بمرقة
ثم يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام الطهي
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