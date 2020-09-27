صحة
علق محمد خالد، مدرب بالنادي الأهلي وأخصائي تغذية رياضية وعلاجية، على مقطع فيديو الفنانة دينا الشربيني الأخير، عبر حسابها على "إنستجرام"، والذي استعرضت خلاله مهاراتها في حمل الأوزان الثقيلة، قائلًا إن هذا تدريب مهم لعضلات الساقين، الذي يساعد على شد العضلات وتقويتها.
وأضاف "خالد"، خلال حديثه لـ"الوطن"، أنها تحمل أوزانًا تتجاوز الـ50 كيلو جراما، "بس مينفعش البنات تقلدها، وإلا هيحصلهم مشاكل كتير زي الديسك وتمزق الأربطة وانزلاق غضروفي ومشاكل تانية".
وأوضح أنه لا يجب رفع أوزان ثقيلة إلا بعد تدريبات مستمرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فضلًا عن تواجد مدرب متخصص يشرف على التدريبات، "يعني لو دينا لا قدر الله رفعت الأوزان غلط، يبقى في مدرب بيلحقها، قبل ما يسبب وجع في الظهر وضغط على الفقرات وانزلاق غضروفي".
يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب، استعرض مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، يُظهر قوتها ولياقتها البدنية، نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ظهرت داخل إحدى صالات الرياضة الموجودة على البحر، أثناء ممارستها رياضة رفع الأثقال، وعلقت عليه "عودة إلى المسار".
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مداعبًا دينا الشربيني: "وحش وكلها صحة وتفصل 10 ستات، تخوف، وربنا يكون في عونك يا هضبة"، في إشارة إلى المطرب عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يحذر الفتيات من تقليد دينا الشربيني في رفع الأوزان: "هيجيلهم تمزق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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