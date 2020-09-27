فيديو.. عمرو أديب يستمر في "حسد" دينا الشربيني والهضبة: وحش وكلها صحة

علاقات و مجتمع

"وحش وكلها صحة وتفصل 10 ستات، تخوف، وربنا يكون في عونك يا هضبة".. بتلك الكلمات تغزل الإعلامي عمرو دياب في الفنانة دينا الشربيني، عقب استعراضه مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، يُظهر قوتها ولياقتها البدنية، نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ما اعتبره الجمهور "حسد".

لم تكن هذه المرة الأولى التي يداعب فيها عمرو أديب، "الشربيني" و"الهضبة" عمرو دياب خلال برنامجه، ففي في إبريل الماضي، مازحت الفنانة دينا الشربيني، الإعلامي عمرو أديب، بطريقة كوميدية وعفوية، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، بعد مدحه لصحة ونجاح عمرو دياب، والتي اعتبرتها حسدا للهضبة.

وقالت الشربيني: "عمرو دياب ممكن يفضل قاعد طول الوقت شغال، ولما يحط إيده في حاجة بتطلع رائعة"، ليرد أديب قائلًا: "مابيقعدش خالص، يقعد بقى شوية في البيت، هو اشتغل نار السنة دي"، فردت دينا: "قول ما شاء الله، طول الوقت بيطلع حاجات حلوة، لازم يشتغل نار، ما إحنا بنكون مبسوطين وبيمتعنا"، فيما رد مازحًا: "ما شاء الله إيه، هو فيه حاجة بتحوق فيه".

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ومنذ عامين مضيا بالتعليق على مقطع فيديو، شاركه الهضبة من داخل إحدى صالات الجيم، والتي دلت على لياقته البدنية.

"تصحى الصبح، تفتح تويتر، تلاقي الأستاذ عمرو دياب بينكد عليك رسمي، تشعر إن انت منتهي إكلينيكيًا، انت ملكش لازمة، ومقطع غيار وصيني"، هكذا علق الإعلامي عمرو أديب، خلال عام 2018، على مقطع فيديو الهضبة وهو يستعرض لياقته البدنية، مضيفًا: "اتفرج على الهضبة، حاجة بقى نكد السنين، أنا بقوم من السرير في 4 بيقوموني، واخرج بره على ما اقعد على الكنبة".

عمرو أديب عن عمرو دياب: الرجل صحته متفجرةوقال أديب خلال الفقرة، "الأستاذ عمرو دياب بيعمل أشياء يعجز عنها أي حد بيلعب في ريال مدريد، صحة مفرطة، والمفروض إننا سن واحد أو على الأقل أكبر منه شوية، قولت أعمل زيه مقدرتش".

وتابع مضيفًا، "الأستاذ عمرو دياب بيقولنا يا صحة أوديكي فين، الراجل صحته متفجرة شعر وصحة وفلوس والبنات بتحبه ورياضة غير طبيعية، عمرو دياب بيتحدى الحسد، الراجل عايز يعيش مليون سنة، هيبتدي عمره من أول وجديد".