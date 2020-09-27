في ذكرى ميلادها الـ 40.. أبرز إطلالات أروى جودة بالأسود

علاقات و مجتمع

دائما ما تجذب الفنانة أروى جودة، الأنظار إليها بإطلالاتها المميزة التي تتسم بالبساطة منذ حصولها على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004 لتثبت للجميع مع توالي أعمالها الفنية التي بدأت عام 2005 أنه إضافة لموهبتها التمثيلية، فهي أيقونة جديدة للأناقة والجمال.

وحرصت "أروى" على الظهور في أكثر من مناسبة باللون الأسود الذي سيطر على إطلالاتها، وتستعرضها "هُن" في ذكرى ميلادها اليوم.

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وولدت "أروى" فى المملكة العربية السعودية، وعاشت لسنوات طويلة هناك، ثم عادت إلى مصر، ودرست بقسم التسويق في الأكاديمية البحرية، وبدأت مشوارها الفنى وهى فى سن صغيرة منذ كان عمرها 12 عاما عندما عملت في مجال عروض الأزياء، وأصبحت أصغر عارضة أزياء وقتئذ.

وبدأت "أروى" التمثيل من خلال فيلم ( الحياة منتهى اللذة )، واستطاعت أن تلفت اليها الأنظار بدورها في هذا الفيلم، مما أهلها للعمل في عدد كبير من الأفلام بعد ذلك، منها: (مفيش غير كده، زي النهاردة، العالمي، الوتر).

كما عملت "أروى" في السنوات الأخيرة في مجال الدراما التليفزيونية، ومن أعمالها: (المواطن إكس، خطوط حمراء، نابيليون والمحروسة).