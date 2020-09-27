سناء منصور تحكي موقفا طريفا مع المنتصر بالله: "وقعنا من الضحك 4 ساعات"

علاقات و مجتمع

روت الإعلامية القديرة سناء منصور، موقفًا جمعها بالفنان المنتصر بالله، حيث لم تكن على علاقة شخصية به آنذاك.

وقالت "منصور"، خلال حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة"، وتقدمه مع الإعلامية شيرين عفت عبر شاشة "DMC": "في عمل فني ما من إنتاج هشام عبد الخالق، والمنتج عزم كل النجوم وإعلاميين ومذيعين وصحفيين كبار في طائرة خاصة للسفر إلى أبو ظبي".

وأضافت: "بعد ما طلعت الطائرة بـ5 دقائق، شفت المنتصر بالله لأول مرة قدامي مش كمعجبة، بدأ يقولنا نكت 4 ساعات وكلنا واقعين على الأرض من كتر الضحك، خلانا محسناش بالرحلة، وحسيت إنها 5 دقائق، ومكنتش عاوزة".

وأردفت، أن نكات الفنان الراحل أضحكت زوجها بالرغم من أنه لا يضحك كثيرًا: "بعدها بقينا كلنا نتخانق على مين يقعد معاه في نفس الترابيزة، لأنه كان كوميدي في كل مكان، مفيش في خفة دمه".

يذكر أن الراحل حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970.

من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

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وُلد المنتصر بالله، في 21 فبراير عام 1950، وكان ترتيبه الثاني لسبعة من الأشقاء وهم المعتز بالله، والمنتصر بالله، وسعد الله، ومحفوظ بالله، ومحفوظة بالله، وإكرام الله، ونعمة الله، وحرص والده على تسميتهم جميعًا بـ"الله" في نهاية أسماءهم لضمان الحفاظ عليهم، وأن يكتب الله لهم العمر الطويل، خصوصًا أنه لم يكن يعيش له أطفال.

عشق المنتصر بالله، لعالم الفن، وتمتعه بحس الفكاهة، والكاريزما التي تخطف أنظار من حوله، جعلته يتجه لدراسة فن التمثيل، وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969.

تزوج من الفنانة عزيزة كساب، التي أنجبت له ثلاث فتيات، ومن أجلهن وحبًا لزوجها المنتصر بالله، تركت الفن، خصوصًا مع إصابته عام 2008 بجلطة في المخ، أقعدته عن العمل وأثرت عليه سنوات طويلة.

"رمضان الخضري"، هو أشهر الأدوار التي جسدها المنتصر بالله على شاشة التليفزيون، من خلال مسلسل "أرابيسك" للمؤلف أنور عكاشة، والمخرج جمال عبدالحميد، ولعب بطولته صلاح السعدني، وهشام سليم، وهالة صدقي، وهدى سلطان.

والمنتصر بالله، الذي غادر دنيانا، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عامًا، صاحب بصمة كوميدية خاصة، ففي الدراما أطلق إفيه "أخوك الصغنن حلاوة" وتجسيده لهذه الشخصية التي ألمّ بكل تفاصيلها من خلال مسلسل "أنا وانت وبابا في المشمش".

وفي فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، قدم المنتصر بالله، وصلة كوميدية بارعة جمعته بالفنان محمد صبحي، وعائشة الكيلاني، "والله يا مدام أنا أول ماشفتك قلت إنك مش مرات أخويا.. صلاح هو اللي جوز أختي"، لترد عليه "يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رخم".

وتعد مسرحية "شارع محمد علي" أشهر الأعمال التي جسّد فيها المنتصر بالله شخصية "شلولخ" المطرب صاحب الصوت الرديء، ونجاحه في تقديم مبارزة كوميدية جمعته بالفنان الكوميدي وحيد سيف.

ومع الأستاذ فؤاد المهندس، وقف المنتصر بالله، أمامه بـ"النِد" وقدم كوميديا على طريقة "هات وخد"، ولم يقف مجرد تابع أمام الأستاذ خلال مسرحية عشان خاطر عيونك، "رحت عن الـ.. وقابلت الـ.. مش أنا الـ..".