الامارات | متحف لودفيغ في ألمانيا: أعمالنا مزوّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف لودفيغ في ألمانيا: أعمالنا مزوّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف متحف لودفيغ في مدينة كولونيا الألمانية، أمس، عن أن العديد من أعماله الفنية في المتحف مزورة. ويمتلك المتحف واحدة من أهم مجموعات ما يعرف بفناني الطليعة الفنية الروسية في العالم.

وتضم مجموعة المتحف نحو 600 عمل للطليعة الروسية، يعود تاريخها للفترة من عام 1905 وحتى عام 1930، وبينها 100 لوحة فنية.

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ووفقاً لبيانات المتحف، تم حتى الآن فحص 49 من الأعمال المئة، وبحسب الفحص، يعتقد أن 22 عملاً منها ليست أصلية، و27 أصلية. وسيستمر متحف لودفيغ في عرض نتائج فحوصه حتى الثالث من يناير 2021 ضمن متحف يحمل عنوان «الطليعة الروسية في متحف لودفيغ - بين الأصالة والتزوير».

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